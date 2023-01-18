Банк России начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам

Банк России расширил перечень иностранных валют, для которых будут устанавливаться официальные курсы по отношению к рублю. ЦБ РФ начнет рассчитывать их с 18 января, говорится в сообщении регулятора.
Для каких валют будут устаналиваться официальные курсы по отношению к рублю:
- Дирхам ОАЭ
- Таиландский бат
- Вьетнамский донг
- Сербский динар
- Новозеландский доллар
- Грузинский лари
- Индонезийская рупия
- Египетский фунт
- Катарский риал
В настоящее время Банк России устанавливает официальные курсы для доллара США, евро и китайского юаня.
Ранее стало известно, что банкам из дружественных стран планируют разрешить открывать в России свои филиалы. В будущем это должно помочь привлекать иностранные инвестиции.
Фото на обложке: Unsplash
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