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Банк России начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России расширил перечень иностранных валют, для которых будут устанавливаться официальные курсы по отношению к рублю. ЦБ РФ начнет рассчитывать их с 18 января, говорится в сообщении регулятора.

Банк России начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам

Для каких валют будут устаналиваться официальные курсы по отношению к рублю: 

  1. Дирхам ОАЭ
  2. Таиландский бат
  3. Вьетнамский донг
  4. Сербский динар
  5. Новозеландский доллар
  6. Грузинский лари
  7. Индонезийская рупия
  8. Египетский фунт
  9. Катарский риал

В настоящее время Банк России устанавливает официальные курсы для доллара США, евро и китайского юаня.

Ранее стало известно, что банкам из дружественных стран планируют разрешить открывать в России свои филиалы. В будущем это должно помочь привлекать иностранные инвестиции.

Фото на обложке: Unsplash

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