ЦБ ограничит продажу бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

Брокеры перестанут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Такое предписание Банк России направил брокерам, оно начнет действовать с 1 октября 2022 года.

С 1 ноября 2022 года порог для подобных сделок будет составлять 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%.

С 1 января 2023 года брокеры обязаны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Предписание также относится к поручениям на приобретение и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисный актив которых — иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также к поручениям на операции по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.

Регулятор принял такое решение, чтобы минимизировать для неквалифицированных инвесторов инфраструктурные риски. ЦБ уверяет, что иностранные финансовые институты «могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами».

По данным ЦБ, от такой блокировки пострадали более 5 млн инвесторов.

Ограничения не касаются операций по закрытию коротких позиций, а также операций с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

В начале августа частные инвесторы обратились в ЦБ РФ с просьбой не вводить ограничения на торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов. Россияне хотят продолжить торговать акциями Zoom, Intel, Amazon, Netflix и другими. Инвесторы видят в инициативе Центробанка не заботу, а нарушение своих прав.

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