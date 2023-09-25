ЦБ представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей в октябре 2023 года

В октябре Банк России представит новые банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Гознак уже активно их печатает, а по цвету они не будут отличаться от действующих.
Купюры будут иметь больше защитных элементов по сравнению с банкнотами номиналом в 100 рублей. Об этом «Известиям» сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.
В конце августа ЦБ выпустил в обращение новые золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная». Все монеты выпущены в серии «Сохраним наш мир». Надпись разместили на оборотной стороне.
Ранее тиражом 5 тыс. штук Банк России выпустил трехрублевую монету в память основателя группы «Кино» Виктора Цоя.
Фото на обложке: Dummy Origami /
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