В октябре Банк России представит новые банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Гознак уже активно их печатает, а по цвету они не будут отличаться от действующих.

ЦБ представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей в октябре 2023 года