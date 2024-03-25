ЦБ рекомендовал банкам, МФО и ломбардам списать долги погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»

ЦБ рекомендует кредиторам списать задолженности граждан, погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. На сайте Банка России сообщается, что регулятор направил соответствующее письмо не только банкам, но и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам.
Кроме того, ЦБ рекомендует кредиторам оказать поддержку пострадавшим в трагедии.
«Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах», — говорится в заявлении Банка России.
Ранее на фоне новостей о трагедии крупные российские банки объявили о планах оказать поддержку пострадавшим в теракте. В числе тех, кто в той или иной форме спишет задолженности, — «Альфа-банк», «Тинькофф», «Совкомбанк», «Уралсиб», банк «Санкт-Петербург», ВТБ, МКБ, «Почта-банк», «Газпромбанк», «МТС-банк» и другие.
Кроме того, крупные российские ритейлеры и некоторые рестораторы сообщили, что направят доходы минувших выходных на помощь пострадавшим в «Крокусе». К акции присоединились продуктовые сети «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», «Мясновъ», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Диски», сети электроники «М.Видео», «Эльдорадо», а также ресторанные группы RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy&Co и проекты Сергея Миронова.
Вечером 22 марта несколько вооруженных стрелковым оружием мужчин ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по посетителям. Террористы расстреливали безоружных людей в упор. В течение получаса после начала этих событий в здании начался пожар, потушить его удалось только к вечеру 23 марта. По последним данным СК РФ, в трагедии погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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