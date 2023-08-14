ЦБ по-прежнему не видит рисков финансовой стабильности на фоне ослабления рубля

Центробанк пока не видит угроз для финансовой стабильности в РФ в связи с падением курса рубля, пишет РИА Новости. Регулятор подтвердил озвученную ранее возможность повышения ключевой ставки.
В понедельник впервые с 23 марте 2022 года курс доллара поднялся выше 101 рубля. В конце прошлой неделе в ЦБ заявляли, что не видят рисков для финансовой стабильности.
«На сегодня угрозы финансовой стабильности нет. Обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов» — говорится в сообщении регулятора.
Как поясняют в ЦБ, помимо сокращения стоимостных объемов экспорта наблюдается также расширение спроса на импорт. Оно связано с увеличением внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования и сохранения повышенного уровня спроса со стороны государства.
Там подтвердили возможность ужесточения кредитно-денежной политики и очередного повышения ключевой ставки на следующем заседании. Банк России будет предпринимать эти меры для стабилизации инфляции на уровне 4%.
В Совете Федерации, в свою очередь, заявили, что уже к концу осени можно ожидать отката и снижения курса доллара до 70 рублей.
Фото на обложке: KVN1777 /
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