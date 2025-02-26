ЦБ назвал геополитику одной из причин укрепления рубля

Рубль укрепился из-за геополитических факторов и сезонного снижения спроса импортеров на иностранную валюту. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров Банка России 14 февраля, на котором он сохранил ставку на рекордном уровне 21% годовых.

«Укрепление рубля было связано как с реакцией рынков на геополитические события, так и с сезонным снижением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. Оперативные данные указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после того, как рубль в декабре перешел к укреплению», — говорится в документе.

При этом там отмечается, что пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены.

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Ранее ЦБ установил официальный курс доллара на 27 февраля в размере 85,9279 рубля, евро — 90,1826 рубля. В последний раз курс американской валюты Центробанка опускался ниже 86 рублей 8 августа 2024 года — тогда он был 85,9543 рубля.

Контекст. В начале февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не учитывает влияние мирных переговоров по Украине на денежно-кредитную политику, так как этот фактор «преждевременный». Председатель ЦБ отмечала, что «базовый сценарий сейчас исходит из неизменности геополитических условий».

Рубль начал заметно укрепляться после первых за три года переговоров России и США, посвященных урегулированию конфликта на Украине. На встрече высокопоставленные чиновники договорились, что восстановят посольства в Москве и Вашингтоне, а также обсудили возможную встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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