Набиуллина оценила влияние переговоров по Украине на денежно-кредитную политику

Пока что Центробанк не учитывает влияние мирных переговоров по Украине на денежно-кредитную политику, так как это «преждевременно». Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга, который прошел по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

«В базовом сценарии у нас нет этого фактора. Пока, мне кажется, это преждевременно — включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от развития ситуации, сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию, мне кажется, мало возможно», — заявила Набиуллина.

Она добавила, что не хочет «спекулировать на эту тему». По словам председателя Банка России, «базовый сценарий сейчас исходит из неизменности геополитических условий».

Ранее, 14 февраля, совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ЦБ заявили, что «инфляционное давление остается высоким», а возвращение инфляции к целевым 4% займет больше времени, чем планировалось.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По итогам диалога Трамп заявил, что обе стороны условились «немедленно начать» переговоры для остановки военной операции на Украине.

Позже источники Bloomberg сообщили, что Путин собирает «команду тяжеловесов с десятилетним опытом ведения переговоров» для заключения соглашения с США, которое закончит конфликт на Украине. Среди них, по словам собеседников агентства, — помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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