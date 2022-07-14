Криптоплатформа Celsius подала заявление о банкротстве

Криптоалптформа Celsius, одним из основателей которой является Алексей Машинский, подала заявление о банкротстве. В июне платформа заморозила средства клиентов и запретила им совершать переводы.

Celsius инициировала «финансовую реструктуризацию». Ее целью компания назвала стабилизацию бизнеса.

В Celsius отметили, что располагают $167 млн наличными для поддержания достаточного количества ликвидности в процессе реструктуризации. В заявлении о банкротстве сказано, что платформа имеет активы на сумму от $1 млрд до $10 млрд.

Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между счетами на платформе 13 июня. Это коснулось всех 1,7 млн клиентов.

25 июня стало известно о возможном банкротстве Celsius. Платформа наняла специалистов по реструктуризации бизнеса для консультирования по поводу возможной подачи заявления о банкротстве.

Фото на обложке: i1.chainbulletin