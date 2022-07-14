Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Криптоплатформа Celsius подала заявление о банкротстве

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Криптоалптформа Celsius, одним из основателей которой является Алексей Машинский, подала заявление о банкротстве. В июне платформа заморозила средства клиентов и запретила им совершать переводы.

Криптоплатформа Celsius подала заявление о банкротстве

Celsius инициировала «финансовую реструктуризацию». Ее целью компания назвала стабилизацию бизнеса.

В Celsius отметили, что располагают $167 млн наличными для поддержания достаточного количества ликвидности в процессе реструктуризации. В заявлении о банкротстве сказано, что платформа имеет активы на сумму от $1 млрд до $10 млрд.

Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между счетами на платформе 13 июня. Это коснулось всех 1,7 млн клиентов.

25 июня стало известно о возможном банкротстве Celsius. Платформа наняла специалистов по реструктуризации бизнеса для консультирования по поводу возможной подачи заявления о банкротстве.

Фото на обложке: i1.chainbulletin

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10 самых популярных криптовалют, описанные в двух словах
  2. 2 Виталик Бутерин: «Путин знает, что такое блокчейн — это и есть хайп»
  3. 3 Что такое «умные контракты» — или как законно украсть $50 млн
  4. 4 Карточки: кому нужен блокчейн и где его взять
  5. 5 Новости венчура: 16 – 22 мая
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 июля 2022

Hackers Bridge

15 июля 2022

«Умник-Фотоника»

15 июля 2022

Фабрика перспективных идей

Все ВОЗМОЖНОСТИ