Криптоплатформа Celsius подала заявление о банкротстве

Криптоалптформа Celsius, одним из основателей которой является Алексей Машинский, подала заявление о банкротстве. В июне платформа заморозила средства клиентов и запретила им совершать переводы.
Celsius инициировала «финансовую реструктуризацию». Ее целью компания назвала стабилизацию бизнеса.
В Celsius отметили, что располагают $167 млн наличными для поддержания достаточного количества ликвидности в процессе реструктуризации. В заявлении о банкротстве сказано, что платформа имеет активы на сумму от $1 млрд до $10 млрд.
Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между счетами на платформе 13 июня. Это коснулось всех 1,7 млн клиентов.
25 июня стало известно о возможном банкротстве Celsius. Платформа наняла специалистов по реструктуризации бизнеса для консультирования по поводу возможной подачи заявления о банкротстве.
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