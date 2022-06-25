Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Компания Celsius готовится к возможному банкротству

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Celsius наняла специалистов по реструктуризации бизнеса из консалтинговой фирмы Alvarez & Marsal для консультирования по поводу возможной подачи заявления о банкротстве.

Компания Celsius готовится к возможному банкротству

Об этом стало известно журналистам The Wall Street Journal, которые ссылаются на людей, близких к компании.

Ранее в этом месяце компания, занимающаяся криптовалютным кредитованием и базирующаяся в Нью-Джерси, заморозила транзакции (возможности вывода средств и переводов) из-за «экстремальных рыночных условий», что стало одним из последних признаков спада на криптовалютном рынке.

В отчете CoinDesk в пятницу вечером есть информация о том, что банк Goldman Sachsм планирует привлечь $2 млрд от инвесторов для покупки проблемных активов Celsius.

Согласно отчету, в котором цитируются два человека, знакомых с этим вопросом, предлагаемая сделка позволит инвесторам покупать активы с потенциально большими скидками, если криптовалютный кредитор подаст заявление о банкротстве.

По состоянию на прошлый месяц активы Celsius составляли $11,8 млрд, подсчитало агентство Reuters.

В последние месяцы рынок цифровых валют демонстрировал чрезвычайную волатильность, поскольку инвесторы спешат сбросить рискованные активы из-за опасений, что агрессивное повышение процентных ставок для сдерживания инфляции может ввергнуть экономику в рецессию.

Фонд UDS Capital инвестирует в стартапы по теме FinTech. Подробнее по ссылке

Фото на обложке: Melinda Gimpel / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новый западный альянс, рост рынка газировки и спад рынка парфюмерии в РФ: главное для бизнеса 25 июня
  2. 2 Снятие ограничений эквайринговых комиссий, проверка ФАС маркетплейсов: главные новости для бизнеса 24 июня
  3. 3 Прокладываем путь от новичка до финансового директора: с чего начать?
  4. 4 Сохраняем эффективность бизнеса в кризис: что изменить в деятельности компании
  5. 5 Как повысить маржинальность в торговле: 8 советов финансового директора
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2022

Cartier Women's Initiative

30 июня 2022

«Энергопрорыв-2022»

30 июня 2022

Гранты для предпринимателей Москвы в сфере общепита

Все ВОЗМОЖНОСТИ