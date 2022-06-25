Компания Celsius готовится к возможному банкротству

Компания Celsius наняла специалистов по реструктуризации бизнеса из консалтинговой фирмы Alvarez & Marsal для консультирования по поводу возможной подачи заявления о банкротстве.

Об этом стало известно журналистам The Wall Street Journal, которые ссылаются на людей, близких к компании.

Ранее в этом месяце компания, занимающаяся криптовалютным кредитованием и базирующаяся в Нью-Джерси, заморозила транзакции (возможности вывода средств и переводов) из-за «экстремальных рыночных условий», что стало одним из последних признаков спада на криптовалютном рынке.

В отчете CoinDesk в пятницу вечером есть информация о том, что банк Goldman Sachsм планирует привлечь $2 млрд от инвесторов для покупки проблемных активов Celsius.

Согласно отчету, в котором цитируются два человека, знакомых с этим вопросом, предлагаемая сделка позволит инвесторам покупать активы с потенциально большими скидками, если криптовалютный кредитор подаст заявление о банкротстве.

По состоянию на прошлый месяц активы Celsius составляли $11,8 млрд, подсчитало агентство Reuters.

В последние месяцы рынок цифровых валют демонстрировал чрезвычайную волатильность, поскольку инвесторы спешат сбросить рискованные активы из-за опасений, что агрессивное повышение процентных ставок для сдерживания инфляции может ввергнуть экономику в рецессию.

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