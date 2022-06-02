Почему падает криптовалюта? Рассуждают эксперты

Капитализация рынка критовалют снизилась свыше чем на $400 млрд , и будущее криптосферы оказалось под вопросом. Падает также курс биткоина . О чем говорит происходящие на крипторынке, чего ожидать и как действовать? Узнали у экспертов.

Артем Шабанов

Директор по маркетингу Matrixport в России

Сейчас рынок криптовалют находится в типичном «медвежьем тренде». В этот период существующие компании — представители рынка проходят проверку временем и ресурсами, отсеиваются скам-проекты, а инвесторы ждут время, чтобы зайти на рынок по низким ценам.

Такие периоды уже происходили на рынке несколько раз: в 2014 году цена биткоина упала на 86%, с $1200 до $200. В 2018 году курс цифрового золота снизился с максимального значения в $20 000 до минимума в $3 500. Два года назад, в марте 2020 г., по причине корона-дампа цена биткоина снизилась с $9 000 до $3 500.

При этом профессиональные трейдеры и долгосрочные инвесторы сумели отстоять позиции и подготовиться к восстановлению рынка, несмотря на заявления скептиков о гибели криптовалютной отрасли.

Для инвесторов появилась хорошая возможность зайти на рынок и диверсифицировать свой традиционный портфель. Им стоит быть готовым к высокой волатильности, постоянным скачкам цен. В это время главное не поддаваться панике, инвестировать те деньги, которые готовы потерять, и не прибегать к использованию заемных средств.

Чаще всего необходимо просто подождать. В течение всей истории развития крипторынка все негативные сценарии однажды сменялись позитивными.

Сейчас можно посоветовать инвесторам подходить к торговле с холодной головой. Главное — избегать «падающих ножей», тех криптовалют, которые стремительно идут на дно. Яркий пример — стейблкоин UST и криптовалюта Luna. Кроме того, это время можно использовать с пользой, стоит изучить альтернативные возможности для заработка на криптовалюте, такие как стейкинг, фарминг, и другие виды пассивного заработка.

Дарья Носова

Партнер и руководитель арактики FinTech в О2 Consulting

Крипторынок известен своей волатильностью, падения случались и раньше, равно как и дальнейший рост. Те, кто вкладывается в криптоактивы, заведомо рискуют, и большинство, полагаю, делают это сознательно. О риске инвесторов, кстати, постоянно говорят регуляторы, в том числе и российский ЦБ.

Примечательно, что случившийся недавно обвал, связанный со стейблкоином проекта Terra, заставил уже на уровне G7 вновь поднять вопрос о скорейшем регулировании крипторынка.

Проблема этой индустрии и в том, что многие проекты запускаются практически «на коленке» без проработанных бизнес-моделей. Даже если изначально проект не был «скамом», различные факторы при таком легкомысленном подходе легко могут его дестабилизировать вплоть до обрушения, и, конечно, это влияет на рынок в целом в случае, если проект был хорошо раскручен.

Этот этап многие называют крахом и одновременно пятой перезагрузкой крипторынка (первым считается банкротство Mt Gox). Я бы ожидала, с одной стороны, значительное усиление внимания регуляторов, появление проектов новых национальных и наднациональных правил, обращенных к этой сфере, а с другой стороны — увеличение капитализации и проявление большей ответственности игроков в среднесрочной перспективе.

Игорь Кучма

Финансовый аналитик TradingView, Inc.

Среди наиболее очевидных причин продолжения «медвежьего тренда» на рынке криптовалют можно выделить рост геополитической и экономической неопределенности, ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС и ЕЦБ, а также усиление регуляторного давления на индустрию. Не добавила оптимизма инвесторам и история с алгоритмическим стейблкоином UST.

В результате паники на рынке под давлением также оказался и USDT — 12 мая стейблкойн опускался до отметки 0,95. Несмотря на то, что курс полностью восстановился, неприятный осадок остался. Отсюда неудивительно, что средства начали перетекать в USDC и BUSD. Говоря об общем настроении на рынке, не исключено, что негативную роль играет и рост корреляция между SP500 и BTC.

Что касается перспектив, то говорить о безоговорочном развороте рынка пока не приходится. С другой стороны, все может изменить приход «умных денег». К примеру, по мнению JPMorgan, справедливая цена биткоина на 28% выше его текущего уровня и составляет $38 000. Если институциональные инвесторы решат, что момент для входа и вправду настал, то рынок ждет очередное ралли. Другой вопрос — как долго оно продлится…

Дмитрий Мачихин

CEO сервиса Bitnalog

Рынок криптовалют еще никогда не существовал на фоне такой неблагоприятной макроэкономической ситуации. Инвесторы отказываются от своих криптоактивов в самую первую очередь, что вызывает мощные панические продажи и переход глобального восходящего тренда в нисходящий.

Не стоит ожидать быстрого возврата в период роста, впереди «криптозима», которая продлится как минимум до конца 2022 года. За это время многие альткоины могут потерять еще 70-90% от текущих ценовых уровней, а биткоин — до 60%.

Если у вас все еще есть цифровые валюты, стоит задуматься о том, готовы ли вы пройти «период отчаяния» вместе с ними или же проще зафиксировать убытки и начать заново.

Олег Факеев

Основатель Telegram-канала «Киты инвестиций», квалифицированный инвестор

12 мая биткоин падал до $26 500. Причин здесь несколько, но самая главная — последние макроэкономические события. Как известно, 2022 год в США — это год повышения ставок. И так как крипторынок — это уже полноценный финансовый рынок, то на него оказывается точно такое же давление, как и на фондовый, более того, эти рынки заметно коррелируют.

Так в чем причина? Дело в том, что с начала пандемии в США в рынок были «влиты» несколько триллионов долларов: как непосредственно в руки населению, так и через стимулирующие программы выкупа активов на баланс ФРС.

При таких условиях все рынки сильно росли, экономика росла, а безработица снижалась. Но в 2021 году усилилась инфляция, и уже к весне 2022 года она находится на максимуме за 40 лет — 8,5%. С инфляцией необходимо бороться, и поэтому ФРС сначала свернули стимулирующие программы, а затем, в марте 2022 года, начали поднимать ставку, сейчас ставка находится на уровне 1%, а также будет и дальше подниматься.

Более того, с 1 июня ФРС начнет сокращать свой баланс, который сейчас составляет около $9 трлн. То есть сейчас в экономике складывается такая ситуация, что занимать деньги стало тяжелее, а также ФРС начнет изымать эти деньги с рынков, сокращая свой баланс, и кроме того, в связи с последними событиями мы можем видеть огромный рост цен на энергоресурсы и сбои в логистических цепочках.

В таких условиях экономике гораздо тяжелее расти, а рынки — это отражение ситуации в экономике.

Что сейчас делать и к чему готовиться? Рынок цикличен, и после сильных спадов всегда начинается не менее быстрый рост, когда деньги начнут ссыпаться везде. Однако из всех ситуаций, которые происходят в мире, «медвежий рынок» может чуть затянуться, но это не значит, что не надо собирать инвестиционный портфель.

Выбрав сильные фундаментальные проекты, именно на таком рынке, и постепенно откупая маленькими долями, можно сделать хорошую прибыль на растущем рынке. Скорее всего, многие криптофонды, криптопроекты просто закроются, и мы даже забудем об их существовании, десятки тысяч людей потеряют целые состояния и просто уйдут с рынка.

И именно такой период создаст идеальную базу под сбор своего криптопортфеля: фундаментальных проектов, которые смогут пережить этот «медвежий рынок».

Стоит рассматривать и новые направления которые появились за последний год: NFT, P2E. Это направления совершенно новые для криптовалютного рынка, но, скорее всего, уже останутся на рынке навсегда. Однако многие игроки просто выйдут за бесценок, чтобы сохранить хоть что-то, и можно занять хорошую сильную позицию, при которой на развороте рынка уже можно будет почувствовать ощутимую прибыль.

Чтобы все это сделать на таком рынке, необходим четкий фундаментальный анализ, терпение и стратегия. Применив всё это, можно будет заработать не хуже, чем многие заработали в 2008 году, учитывая, сколько новых молодых направлений появилось на крипторынке даже за последний год.

Фото на обложке: Shutterstock / Jo Panuwat D