Пора инвестировать в золото? Спросили экспертов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на операции по продаже банками физлицам слитков драгоценных металлов, в том числе золота. Сейчас НДС на такие операции составляет 20%.

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Анастасия Тарасова, глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник — о вариантах вложений в золото

Есть несколько причин, почему сейчас вложения в золото имеют смысл. Золото для инвесторов всегда было защитным активом в кризисные периоды, а на фоне ограничения оборота валюты в России золото стало одним из самых «твердых» активов. На фоне текущих событий котировки фьючерса на золото поднимались до $2078, и вполне вероятно, что это еще не предел и уровень в $2500 не за горами. Перспективы роста еще минимум на 20-25%. И, конечно, после отмены НДС при покупке золотых слитков вложения в золото становятся выгоднее (на 20%).

Способов вложится в золото несколько.





Бумажный

Открытие обезличенного металлического счета (аналог рублевого счета, где валютой являются драгоценные металлы — золото, серебро, платина или палладий). Этот способ я не рекомендую из-за огромного спреда: после покупки вы сразу уходите в минус, не входя в систему страхования вкладов.

Покупка акций золотодобывающих копаний (например, на российской бирже это «Полюс золото», «Полиметалл»). Это отличный вариант для долгосрочных вложений.

Фьючерсы на золото. Фьючерсы более рискованны, но и дают большую доходность на меньший капитал. Этот способ подходит для краткосрочных и среднесрочных сделок.





Физический

Покупка слитков золота. Сейчас покупка слитков стала выгоднее на 20% после того, как президент подписал указ об отмене НДС при покупке золота. Но все равно остается проблема ликвидности и высокого спреда.

Покупка слитков с дальнейшим хранением их в банке. Это невыгодный способ, так как ликвидность низкая, необходимо платить банку за хранение и иметь привязку к банку.

Покупка монет. Этот способ эффективный, так как монеты легко перепродать, нет НДС и проба металла у монет высокая.

Игорь Кучма, финансовый аналитик TradingView — о котировках золота

Бегство инвесторов от риска — именно этим объясняется недавний рост интереса к защитным активам. Непростой геополитический фон сделал свое дело: котировки на золото, доллар, нефть взлетели до многолетних максимумов. Масла в огонь подлили и margin calls (требования брокера пополнить депозит), вынудившие участников торгов срочно ликвидировать открытые на рынке позиции, чтобы остановить убытки.

Во вторник фьючерсы на ключевой компонент литий-ионных аккумуляторов, никель, поднялись до $100 тыс. за тонну. Помимо опасений относительно перебоев поставок этого металла из России, сыграл и тот факт, что Tsingshan Holding Group Co., крупнейший производитель никеля в мире, и связанные с компанией брокеры закрыли крупную короткую позицию в металле. Предположительно, убыток Tsingshan от торговых операций с никелем может составить около $8 млрд.

Что касается золота, в последнее время фьючерсы на драгоценный металл также подвержены резким колебаниям. Связано это с тотальной неопределенностью — как с точки зрения геополитики, так и с позиции макроэкономики. С одной стороны, все прекрасно понимают, что инфляция в ближайшее время не только никуда не денется, а, напротив, лишь усилится. Защитные активы в этом смысле должны только выиграть. С другой стороны, в случае, если стороны конфликта в Украине смогут прийти к компромиссу, инвесторы, может быть и временно, но все же включат режим risk-on. В результате произойдет отток средств в более рискованные активы.

Еще одним важным фактором для золота станут действия центральных банков. Несмотря на продолжающийся рост потребительских цен, есть вероятность, что регуляторы решат повременить с чрезмерным ужесточением монетарной политики, чтобы предотвратить замедление экономики — это только укрепит ралли на рынке золота. Если же выбор будет сделан в сторону более резких шагов в повышении ставок, можно ожидать снижения котировок на драгоценный металл.

Таким образом, если вы рассматриваете инвестиции в золото с целью заработать, не забывайте, что ситуация меняется каждый день и в конечном итоге обстоятельства могут сложиться не в вашу пользу.

С точки зрения сохранения сбережений золото и вправду можно рассматривать как некую альтернативу приобретению иностранной валюты. Тем не менее это не означает, что решение правительства РФ отменить НДС в размере 20% на драгоценные металлы сиюминутно повысит привлекательность данных активов. Всему виной низкая ликвидность, а также широкие спреды покупки/продажи металла в российских банках.

Тем не менее если произойдут такие экстремальные события, как дефолт по облигациям или гиперинфляция, — рост золота в рублях может покрыть банковский спред. Если вы решитесь купить инвестиционное золото в слитках, не забудьте еще о двух важных вещах: обеспечении надежного хранения и сохранении их качества для последующей продажи. При выкупе банки подходят очень серьезно к качеству слитков.

Наконец, хотелось бы обсудить предложение американских сенаторов заморозить операции с золотом из резервов Центрального Банка РФ. Чтобы быть точнее, речь идет о законопроекте, который предусматривает вторичные санкции к любым американским организациям, сознательно совершающим сделки с российским золотом. Принятие закона хоть и не отразится на обычных гражданах, но может усложнить жизнь регулятору, а именно заставит искать новые рынки сбыта с менее привлекательными ценами.

Александр Оришев, доктор наук, финансовый аналитик, заместитель главного редактора журнала «Бизнес и дизайн ревю» — о вложениях в золотые монеты и слитки

В начале 2020 года в журнале «Бизнес и дизайн ревю» я опубликовал статью «Золотые инвестиционные монеты как инструмент инвестирования для среднего класса», в которой рекомендовал нашим гражданам увеличить инвестиции в золото в ближайшие два-три года, «чтобы не жалеть об упущенных возможностях». Время показало правильность рекомендаций, так как стоимость одной унцовой золотой монеты только в 2020 году выросла с $1400 до $2000. И даже коррекция 2021 года не изменила ситуацию.

Сейчас же не исключен рост цены 1 унции золота до $2500-2700. Отмена НДС при покупке золотых слитков — мера, о которой давно говорили инвесторы. Сейчас она не сильно повлияет на цену желтого металла, но привлечет к нему вполне заслуженное внимание. Золотые слитки составят действительную конкуренцию золотым инвестиционным монетам и могут стать эффективным — не исключено, что и единственным — инструментом сохранения сбережений в условиях инфляции и тем более экономического коллапса. Человек, владеющий золотом в его физической форме, обладает реальным, а не эфемерным богатством в виде наличной валюты или банковских счетов.

Вместе с тем ситуация с золотом непростая. Цена унции золота к 8 марта 2022 года уже достигла $2029. К тому же российские дилеры закупают иностранные золотые монеты за доллары, и рост доллара привел к резкому росту цен на монеты. Следовательно, при коррекции доллара пойдет вниз и цена иностранных инвестиционных монет, таких как:

«Американский орел» (США),

«Кенгуру» (Австралия),

«Филармоникер» (Австрия).

Но даже несмотря на столь высокие цены (цена продажи одноунцовой австралийской «Кенгуру» достигла 345 тыс. рублей) рынок испытывает дефицит этих монет. Поэтому в текущей ситуации оптимальной стратегией при условии постепенной стабилизации геополитической обстановки станут регулярные приобретения российских золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» или слитков.

«Один месяц — одна монета, независимо от обстоятельств» — такую стратегию мог бы взять за правило любой гражданин, имеющий более или менее стабильный доход и желающий за счет инвестирования обеспечить себе достойное будущее. Остается лишь добавить, что для российского потребителя в настоящее время предлагаются инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» на любой кошелек: от 3,11 гр. до 31 гр. Этот набор также будет дополнен слитками разного веса. В предыдущие годы у инвесторов такого выбора не было.

Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотой монетный дом» — о введении золота в оборот на внутреннем рынке

Среди всех последних мер финансовых властей страны действительно стоящей антикризисной мерой можно признать решение ввести в оборот на внутреннем рынке наличное золото.

Минфин планирует отменить НДС на продажу слитков, чтобы сделать золото действительно массовым средством сбережения. Золото — это «натуральные» деньги. В условиях, когда наличная валюта иссякает, а для любого валютного депозита встает вопрос, как российская банковская система вернет его в ситуации утраты своих зарубежных активов, золото становится ликвидностью в последней инстанции.

Золото служило людям средством платежа и сбережений в течение тысячелетий, и в ситуации глубокого шока валютной ликвидности, который сейчас испытывает российская банковская система, должно вновь сослужить нам всем хорошую службу.

Дайте золото! И не просто дайте, а позвольте использовать его как полноценную валюту в банковской системе. Декларируйте обеспеченность золотом для уже открытых обезличенных металлических счетов. Пусть они теперь станут текущими счетами в золоте. Позвольте открывать депозиты в золоте. Отзывные и безотзывные, чтобы дать стабильный источник пассивов банкам.

Россия — добывающая страна, которая способна добыть достаточно золота для выплаты процентов. Стерилизуйте наличную валюту в золото, и пусть ее резерв послужит на благо восстановлению внешней торговли. Действуйте быстро! Пока золото в резервах Банка России неликвидно, все разговоры о том, что это — часть резервов, — пустая болтовня. По факту сейчас это — просто груда металла, которую условиях санкций невозможно продать на глобальном рынке. Так введите, наконец, ее в оборот на внутреннем, и не просто в дилерский оборот, а в банковский. Это сейчас позволит задышать российской банковской системе, восстановить к ней доверие вкладчиков, стабилизировать курс рубля и избежать дальнейшего шокового роста цен и обнищания населения.

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