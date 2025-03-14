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Стоимость унции золота превысила $3 тыс. впервые в истории

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Фьючерсы на золото 14 марта преодолели психологическую отметку в $3 тыс., свидетельствуют данные товарной биржи Comex. Reuters отмечает, что это произошло впервые за всю историю на фоне роста спроса на безопасные активы из-за глобальной торговой напряженности.

Стоимость унции золота превысила $3 тыс. впервые в истории
  1. Новости

На максимуме за сутки золото на Comex стоило $3 017. На 16:07 мск стоимость этого металла на бирже выросла на 0,5%, достигнув отметки в $3 006.

Reuters пишет, что в 2025 году золото уже 13 раз преодолевало свой исторический максимум и продолжает расти на протяжении двух недель подряд. Рост котировок связан с увеличением спроса на безопасные активы на фоне глобальной торговой напряженности. Также стоимость золота выросла на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия.

Прогнозы. В аналитической компании ANZ спрогнозировали, что в 2025 году цена на золото может достигнуть отметки в $3 050 за унцию. В инвестиционном банке Saxo Bank считают, что в этом году стоимость золота может подняться до $3 300.

  • В начале февраля Bloomberg со ссылкой на исследование Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC) сообщил, что в 2024 году россияне приобрели рекордное количество золота, равное четвертой части от объема его ежегодной добычи в стране.
Фото на обложке: i viewfinder / Shutterstock / FOTODOM

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