Топ-10 стран с самым большим запасом золота

Золото — это не только драгоценный металл, мировые запасы которого неравномерно распределены по планете, но и ценный финансовый инструмент. С его помощью можно обеспечить стабильное развитие экономики страны, противостоять инфляционному росту, управлять стоимостью национальной валюты. В статье представлены страны, которые имеют самые крупные запасы золота в мире.

Содержание США

Германия

Италия

Франция

Россия

Китай

Швейцария

Индия

Нидерланды

США

После создания Международного валютного фонда каждое государство для удержания стабильности стало формировать резервы не только из золота, но также из валюты и ценных бумаг. Для каждой страны запас золота стал гарантом того, что это защитит ее экономику от колебаний на рынке. США и Англия предоставляли большому числу стран возможность хранить запасы в своих хранилищах. Это обусловлено тем, что там были организованы торговые площадки для совершения сделок по золоту:

биржа металлов (Лондон),

товарная биржа (Нью-Йорк).

Самое большое в мире хранилище запаса американского золота — Монетный двор США. Ему принадлежат 4 золотых хранилища по стране. Большим запасом резерва страны содержится на хранении в Форт-Ноксе (Кентукки).

Стоимость золотого запаса США оценивается в $42,22 за унцию:

общее количество золота — 8 133 т;

его доля в ЗВР страны — примерно 76%.

Германия

Эта страна по количеству золота стоит на втором месте в мире. Однако важно отметить, что много лет резерв хранится не только в стране, но и за ее пределами (в Америке и Англии). Причиной тому стали все те же активные торги золотом. Чтобы не тратиться на транспортировку, было решено оставлять слитки золота рядом с биржами.

В 2013 году в связи со сложностями в экономике, общим упадком в финансовой сфере и по ряду иных причин Германия приняла решение вернуть в страну свой накопленный запас золота. Он мог пригодиться в сложный период, став, в определенной степени, «подушкой безопасности» в критической ситуации.

Лишь половина резерва, хранящегося вне пределов Германии, вернулась в страну к 2017 году. Остальной объем по-прежнему находится в чужих хранилищах.

Германия — это несомненный лидер Европы по количеству накопленного золота:

общее количество металла — 3351,5 т;

его доля в ЗВР страны — 71,5%.

Италия

Запасы золота в Италии сохраняются без изменений уже 25 лет. Итальянцы предпочитают размещать его в основном в форме золотых слитков, вес которых варьируется от 4 до 19 кг. Общее их число сегодня не является секретом и составляет 95 493 штуки. Известно также, что общий объем драгоценного металла в Банке Италии дополнен не очень большим количеством монет из золота (4,1 т). Почти половина (44,9%) золотого резерва расположена в Риме под землей (во дворце Палаццо Кох). Оставшаяся часть распределена на хранение в разных странах:

США (43,3%),

в Швейцарии (6,1%),

в Англии (5,8%).

После Германии именно Италия со своим количеством золота занимает 2-е место в Европе, тогда как в мировом рейтинге ей принадлежит только третья позиция:

общее количество золота — 2451,84 т;

его доля в ЗВР страны — 68,3%.

Франция

Обладает четвертым по величине резервом драгоценного металла, но при этом лишь 23-е место по определению богатства на душу населения. Страна также много лет (с 2009 года) не меняет накопленный объем золота в качестве резерва. В ближайшее время правительство не планирует его продавать или закупать новое. Примечательно, что при этом оно в полном объеме хранится на территории Франции.

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Золотой запас определен на хранение в главный банк страны — Banque de France (Париж). Там глубоко под землей было построено хранилище La Souterraine, занимающее колоссальные размеры и находящееся ниже уровня Сены на 29 метров.

Известно, что для удержания его сводов потребовалось более 650-ти колонн.

Золото стоимостью € 146 млрд расположено на хранение в ящиках, шкафах и поддонах в хранилище:

показатель общей массы — 2436,8 т;

его часть от всего золотовалютного резерва страны — 69,9%.

Россия

К настоящему времени в России, стране с крупными рудниками золота, накоплен максимальный за последние 25 лет запас. Его общая доля в ЗВР страны постоянно увеличивается. Сейчас стоимость этого металла оценивают на рекордную сумму в $ 207,7 млрд. Золотой запас, как и вся наличная валюта страны, расположены на хранение на территории РФ. В банках иностранных государств размещены лишь те резервы, что выражены в безналичной форме (валюта, ценные бумаги).

Начиная с 2022 года Банк России не публикует данные по золоту в годовом отчете. Больше не уточняется, где Россия размещает резервы и в какой валюте. Это связано с тем, что началось колоссальное экономическое давление тех стран (кроме Китая), которые были хранителями ее резервов. Позже они объявили об их незаконной заморозке.

Центральный Банк России имеет колоссальные хранилища, чья безопасность обеспечивается многоуровневой защитой. В них размещается только золото самой высокой пробы, отлитое в форме слитков разного веса, а также золотых монет.

Золото размещено в хранилищах ЦБ в Москве и других городах страны:

общее количество металла — 2335,9 т;

его часть в общем золотовалютном резерве страны — 32,9 %.

Китай

Это лидер по добываемым на своей территории запасам золота, довольно крупных в рамках мировых залежей. Такое первенство он удерживает уже 17 лет. В общем объеме импорта золота в страну Китай занимает 2 место (после РФ).

В тоже время экспорт в стране полностью отсутствует. Потому все добытые и завезенные слитки, украшения, монеты из золота остаются на территории страны. Также важной особенностью формирования ЗВР Китая можно назвать то, что лидерами страны не оглашается информация по месту и количеству запаса драгоценного металла, добытого и завезенного в страну.

Считается, что руководство страны запас золота решило только увеличивать. В его основе лежат некие далеко идущие планы. Возможно, так создается мощный финансовый плацдарм для перехода экономик мира.

Вероятно, золото Китая находятся в хранилищах в Пекине:

общий вес золотого резерва — 2264,3 т;

его часть в общем золотовалютном запасе страны — 4,9%.

Швейцария

Швейцария выделяется тем, какое имеет количество драгоценного металла на душу населения. Она давно и прочно занимает в этом вопросе первенство. В расположенных в Берне хранилищах главного банка страны хранится какая-то часть от общего объема резерва Швейцарии. Только вот достоверной информации об этом нет.

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Золотой объем страны распределен по миру так:

большая часть находится на территории Швейцарии — 70%;

в хранилищах Канады — 10%;

в Лондоне — примерно 20%.

Сегодня в правительственном бункере лежит запас золота не только Швейцарии, но и других стран мира, которые доверили ей хранить свои резервы:

вес всего резерва страны — 1040 т;

его часть в общем объеме ЗВР Швейцарии — 8,8%.

Япония

В стране есть только один достаточно крупный рудник по добыче золота — это Хисикари. Потому большая часть запаса драгоценного металла активно закупается в других странах. Недавние поиски залежей золота оказались успешными, а потому их разработка приведет к еще большим увеличениям запасов.

Запас металла и большая часть ЗВР страны находятся в Токио, где расположен ЦБ Японии. Важно отметить, что практически не добывающая своего природного металла страна смогла развить этот рынок. Япония является ведущим экспортером золота в мире:

общая масса — 845,9 т;

его часть от ЗВР Японии — 5,15%.

Индия

Большая часть запасов из драгоценного металла лежит в хранилище Резервного банка страны (г. Нагпур). Однако и на хранении в Лондоне до последнего времени была расположена немалая его часть. Еще 8 тонн металла были переправлены в Банк Англии более 20-ти лет назад, когда в стране разразился кризис и требовались огромные кредиты для стабилизации экономики. Золотой запас страны помог избежать Индии дефолта.

К 2024 году было возвращено почти 100 тонн золота. Еще больший объем запланировано вернуть в ближайший год.

Запас Индии следующий:

общий вес металла — 840,8 т:

его часть от объема ЗВР Индии — 9,6%.

Нидерланды

Хранится объем резервного драгоценного металла в ЦБ страны — De Nederlandsche Bank (Амстердам). В нем расположено около 200 тонн золота, из которых:

1 тыс. ящиков с монетами;

14 тыс. слитков (по 12,5 кг).

Стало известно, что 4 года назад лидеры государства принял решение об изменении места хранения. Голландское золото было перевезено на военную базу Camp New Amsterdam (рядом с г. Харлем).

Золото Нидерландов распределено на хранение следующим образом:

на своей территории — 31%;

отдано в ФРБ США — 31%;

расположены в банках Канады и Англии — 38%.

Запас страны в золотом металле составляет:

стоимость — €12 млрд.;

вес всего металла — 612,5 т;

его часть от объема ЗВР Нидерландов — 61,6%.

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