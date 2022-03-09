RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: рассказываем о вкладах в юанях, очередных приостановках бизнеса в России и отмене НДС на покупку золотых слитков.

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Отмена НДС на покупку слитков золота и вклады в юанях: главное на фоне 14-го дня спецоперации на Украине