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Отмена НДС на покупку слитков золота и вклады в юанях: главное на фоне 14-го дня спецоперации на Украине

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: рассказываем о вкладах в юанях, очередных приостановках бизнеса в России и отмене НДС на покупку золотых слитков.

Сводка дополняется в течение дня.

Отмена НДС на покупку слитков золота и вклады в юанях: главное на фоне 14-го дня спецоперации на Украине

О главных событиях к утру 9 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.

Правительство

  • Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на операции по продаже банками физлицам слитков драгоценных металлов, в том числе золота. Сейчас НДС на такие операции составляет 20%.

Фондовый рынок и банки

  • 9 марта торги на Московской бирже на рынке акций, срочном рынке (кроме нескольких исключений) и СПФИ проводиться не будут. Торги на валютном и денежном рынках открылись в 10:00 мск.
  • Рубль на открытии торгов на Московской бирже ослабел. Доллар вырос до 113,88 рублей, евро — до 123 рублей. Позднее курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум, достигнув 128 рублей.  Курс доллара превысил 119 рублей.
  • ВТБ запустил вклад в юанях, максимальная ставка по нему составит 8% годовых. 9 марта ЦБ РФ ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов.
  • «Почта Банк» запустил виртуальную карту китайской национальной платежной системы UnionPay. Она предназначена для оплаты покупок и переводов в интернете как в России (в том числе в иностранных интернет-магазинах), так и за рубежом. Дополнительное преимущество — кешбэк до 12% по программе лояльности «Шанс».

Бизнес

  • Британский ритейлер детских товаров Mothercare приостанавливает работу в России, включая отгрузку всех товаров, пишет Reuters.
  • Концерн Heineken приостановит производство и реализацию пива под своим брендом в России. Компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме.
  • Бизнес предупредил о риске дефицита чековой ленты. Это обусловлено прекращением поставок сырья, падением курса рубля и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России.
  • Российские компании начали активно закупать отечественное программное обеспечение на фоне ухода из страны крупнейших иностранных разработчиков. Спрос на офисные пакеты приложений за последнюю неделю вырос более чем на 600%.

Сервисы

  • Instagram скроет подписки пользователей в России и на Украине для защиты жителей этих стран. Соцсеть также будет помечать Stories, в которых есть ссылка на государственные российские СМИ.

Фото на обложке: Unsplash

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