Отмена НДС на покупку слитков золота и вклады в юанях: главное на фоне 14-го дня спецоперации на Украине

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: рассказываем о вкладах в юанях, очередных приостановках бизнеса в России и отмене НДС на покупку золотых слитков.
Сводка дополняется в течение дня.
О главных событиях к утру 9 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Правительство
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на операции по продаже банками физлицам слитков драгоценных металлов, в том числе золота. Сейчас НДС на такие операции составляет 20%.
Фондовый рынок и банки
- 9 марта торги на Московской бирже на рынке акций, срочном рынке (кроме нескольких исключений) и СПФИ проводиться не будут. Торги на валютном и денежном рынках открылись в 10:00 мск.
- Рубль на открытии торгов на Московской бирже ослабел. Доллар вырос до 113,88 рублей, евро — до 123 рублей. Позднее курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум, достигнув 128 рублей. Курс доллара превысил 119 рублей.
- ВТБ запустил вклад в юанях, максимальная ставка по нему составит 8% годовых. 9 марта ЦБ РФ ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов.
- «Почта Банк» запустил виртуальную карту китайской национальной платежной системы UnionPay. Она предназначена для оплаты покупок и переводов в интернете как в России (в том числе в иностранных интернет-магазинах), так и за рубежом. Дополнительное преимущество — кешбэк до 12% по программе лояльности «Шанс».
Бизнес
- Британский ритейлер детских товаров Mothercare приостанавливает работу в России, включая отгрузку всех товаров, пишет Reuters.
- Концерн Heineken приостановит производство и реализацию пива под своим брендом в России. Компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме.
- Бизнес предупредил о риске дефицита чековой ленты. Это обусловлено прекращением поставок сырья, падением курса рубля и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России.
- Российские компании начали активно закупать отечественное программное обеспечение на фоне ухода из страны крупнейших иностранных разработчиков. Спрос на офисные пакеты приложений за последнюю неделю вырос более чем на 600%.
Сервисы
- Instagram скроет подписки пользователей в России и на Украине для защиты жителей этих стран. Соцсеть также будет помечать Stories, в которых есть ссылка на государственные российские СМИ.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
- 2 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
- 3 ВТБ запустил вклад в юанях как альтернативу депозитам в других иностранных валютах
- 4 Банк России ввел ограничения на выдачу наличной валюты
- 5 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта 2022
13 марта 2022
15 марта 2022