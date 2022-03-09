Оплата по российским картам в App Store перестанет проходить 10 марта — «Альфа-Банк»

Оплата по российским картам в App Store перестанет проходить 10 марта, сообщил «Альфа-Банк» в своем Telegram-канале.
Банк рекомендует два способа сделать так, чтобы все работало как обычно:
- Заранее пополнить счет аккаунта Apple ID. Как это сделать: приложение App Store >> Учетная запись (синяя иконка в правом верхнем углу) >> Пополнить счет Apple ID. Оплата с российских карт, как отмечается, 9 марта еще пройдет.
- По-прежнему пополнить Apple ID можно будет по номеру телефона. Как это сделать: Настройки телефона >> Свое имя >> Оплата и доставка >> Добавить способ оплаты >> Мобильный телефон.
2 марта стало известно, что Apple прекращает в России продажи своей продукции и ограничивает работу некоторых сервисов из-за событий на Украине. После этого «Общественная потребительская инициатива» подала иск к корпорации в Пресненский суд Москвы — россияне сочли подобное решение правонарушением.
Накануне компания также провела первую презентацию новых продуктов в 2022 году, однако товары пока не доедут до России из-за санкций.
Фото на обложке: Unsplash
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