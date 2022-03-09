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Под угрозой закрытия в России оказались 20% салонов красоты

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Более 20% косметических салонов оказались под угрозой закрытия. Пандемия коронавируса уже привела к потере трети салонов. В ближайшее время отрасль может потерять почти столько же. Цены на расходные материалы могут вырасти на 30%, есть опасность оттока и клиентов.

Под угрозой закрытия в России оказались 20% салонов красоты

Существует высокая вероятность, что Россию могут покинуть компании, поставляющие высокотехнологичное оборудование салонам красоты, например, лазеры для косметологии, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитика индустрии красоты Елену Москвичеву. По ее данным, в Санкт-Петербурге разорваны отношения с дистрибьюторами из Словении, поставляющими лазер Fotona.

Южная Корея за последнее время заняла значительную долю рынка инъекционных и аппаратных изделий. Если информация о запрете на транзакции с Банком России подтвердится, встанет вопрос о том, как вести расчеты с этой страной, отметила Москвичева.

Цены на некоторые аппараты уже поднялись на 25% и больше. Кроме того, немало оборудования зависло на границе. То, что попало на российский рынок, стремительно распродается, утверждает амбассадор Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Зоя Панина.

Амбассадор АПИК по Санкт-Петербургу Ляля Садыкова прогнозирует повышение цен на 30% «абсолютно на все продукты вне зависимости от страны-производителя».

Часть производителей уже анонсировали повышение цен на следующие партии товара. Так, немецкая Wella с 15 марта 2022 года повышает стоимость своей продукции на 20%, французский производитель L’Oréal — на 10%, итальянская Farmafita — на 15-20%, рассказала Панина.

По ее словам, цены повышают и российские производители. Например, продукиця Estel с 1 марта подорожала на 50%. Панина рекомендует владельцам салонов красоты проверять запасы продукции и делать заказы с расчетом на два-три месяца.

У салонов красоты невысокая рентабельность, и если поставщики продукции поднимут цены более, чем на 30%, бизнес станет невыгодным, утверждает Панина. Бьюти-индустрия еще не успела восстановиться от антиковидных ограничений — до санкций рентабельность уже упала до 5-10%. Так, по ее данным, в Санкт-Петербурге уже около 20% салонов готовятся к закрытию.

Салоны пока не пересматривали цены на услуги, поскольку падение спроса фиксируется еще с начала марта 2022 года. По мнению Садыковой, клиенты выжидают и расходуют средства на продукты первой необходимости.

Люди начинают экономить, и домашний парикмахер оказывается удобнее и дешевле, чем поход в салон, отметила Москвичева.

Фото на обложке: masterpiece creator / Shutterstock

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