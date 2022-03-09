Под угрозой закрытия в России оказались 20% салонов красоты

Более 20% косметических салонов оказались под угрозой закрытия. Пандемия коронавируса уже привела к потере трети салонов. В ближайшее время отрасль может потерять почти столько же. Цены на расходные материалы могут вырасти на 30%, есть опасность оттока и клиентов.

Существует высокая вероятность, что Россию могут покинуть компании, поставляющие высокотехнологичное оборудование салонам красоты, например, лазеры для косметологии, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитика индустрии красоты Елену Москвичеву. По ее данным, в Санкт-Петербурге разорваны отношения с дистрибьюторами из Словении, поставляющими лазер Fotona.

Южная Корея за последнее время заняла значительную долю рынка инъекционных и аппаратных изделий. Если информация о запрете на транзакции с Банком России подтвердится, встанет вопрос о том, как вести расчеты с этой страной, отметила Москвичева.

Цены на некоторые аппараты уже поднялись на 25% и больше. Кроме того, немало оборудования зависло на границе. То, что попало на российский рынок, стремительно распродается, утверждает амбассадор Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Зоя Панина.

Амбассадор АПИК по Санкт-Петербургу Ляля Садыкова прогнозирует повышение цен на 30% «абсолютно на все продукты вне зависимости от страны-производителя».

Часть производителей уже анонсировали повышение цен на следующие партии товара. Так, немецкая Wella с 15 марта 2022 года повышает стоимость своей продукции на 20%, французский производитель L’Oréal — на 10%, итальянская Farmafita — на 15-20%, рассказала Панина.

По ее словам, цены повышают и российские производители. Например, продукиця Estel с 1 марта подорожала на 50%. Панина рекомендует владельцам салонов красоты проверять запасы продукции и делать заказы с расчетом на два-три месяца.

У салонов красоты невысокая рентабельность, и если поставщики продукции поднимут цены более, чем на 30%, бизнес станет невыгодным, утверждает Панина. Бьюти-индустрия еще не успела восстановиться от антиковидных ограничений — до санкций рентабельность уже упала до 5-10%. Так, по ее данным, в Санкт-Петербурге уже около 20% салонов готовятся к закрытию.

Салоны пока не пересматривали цены на услуги, поскольку падение спроса фиксируется еще с начала марта 2022 года. По мнению Садыковой, клиенты выжидают и расходуют средства на продукты первой необходимости.

Люди начинают экономить, и домашний парикмахер оказывается удобнее и дешевле, чем поход в салон, отметила Москвичева.

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