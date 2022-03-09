Спрос на российское программное обеспечение со стороны компаний подскочил на 300%

Российские компании начали активно закупать отечественное программное обеспечение (ПО) на фоне ухода из страны крупнейших иностранных разработчиков. Спрос на офисные пакеты приложений за последнюю неделю вырос более чем на 600%. Стоимость российских решений также выросла — из-за возросшей нагрузки компании вынуждены повышать зарплату разработчикам.
С момента введения санкций со стороны западных стран спрос на отечественные решения вырос на 300% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет «Марвел-Дистрибуции».
Больше всего заказов приходится на:
- офисные приложения, такие как «Р7-Офис» и «МойОфис»;
- операционные системы (ОС) Astra Linux, BaseAlt, «Роса» и др.;
- системы управления базами данных (80% среди российских решений занимает Postgres Professional);
- решения по виртуализации НИИ «Масштаб» (входит в «Ростех»).
По прогнозу гендиректора «Марвел-Дистрибуции» Алексея Мельникова, в сфере продаж отечественных ОС в ближайшее время произойдет значительный рост. По разным оценкам, первые позиции среди российских ОС занимают Astra Linux (50–60%), BaseAlt (20–30%).
За последнюю неделю спрос на три варианта продукта «Р7-Офис» в среднем вырос на 680%, сообщили в компании. Значительный рост спроса на продукты и сервисы зафиксировали в «Лаборатории Касперского».
В результате некоторые разработчики уже начали поднимать цены. В «1С» сообщили, что «цены на наиболее популярные решения не изменились». Однако источник на рынке разработки ПО сообщил газете, что рост цен на разные категории софта уже составил в среднем 10-20%. По его словам, летом 2022 года цены снова пересмотрят. Он объяснил это необходимостью повышать зарплату разработчикам в связи с возростающей нагрузкой.
Ранее работу на российском рынке ограничили крупнейшие иностранные разработчики ПО — Microsoft, Oracle, Cisco, VMware, Autodesk и SAP.
Фото на обложке: mojo cp /
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