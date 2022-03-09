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Спрос на российское программное обеспечение со стороны компаний подскочил на 300%

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российские компании начали активно закупать отечественное программное обеспечение (ПО) на фоне ухода из страны крупнейших иностранных разработчиков. Спрос на офисные пакеты приложений за последнюю неделю вырос более чем на 600%. Стоимость российских решений также выросла — из-за возросшей нагрузки компании вынуждены повышать зарплату разработчикам.

Спрос на российское программное обеспечение со стороны компаний подскочил на 300%

С момента введения санкций со стороны западных стран спрос на отечественные решения вырос на 300% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет «Марвел-Дистрибуции».

Больше всего заказов приходится на:

  • офисные приложения, такие как «Р7-Офис» и «МойОфис»;
  • операционные системы (ОС) Astra Linux, BaseAlt, «Роса» и др.;
  • системы управления базами данных (80% среди российских решений занимает Postgres Professional);
  • решения по виртуализации НИИ «Масштаб» (входит в «Ростех»).

По прогнозу гендиректора «Марвел-Дистрибуции» Алексея Мельникова, в сфере продаж отечественных ОС в ближайшее время произойдет значительный рост. По разным оценкам, первые позиции среди российских ОС занимают Astra Linux (50–60%), BaseAlt (20–30%).

За последнюю неделю спрос на три варианта продукта «Р7-Офис» в среднем вырос на 680%, сообщили в компании. Значительный рост спроса на продукты и сервисы зафиксировали в «Лаборатории Касперского».

В результате некоторые разработчики уже начали поднимать цены. В «1С» сообщили, что «цены на наиболее популярные решения не изменились». Однако источник на рынке разработки ПО сообщил газете, что рост цен на разные категории софта уже составил в среднем 10-20%. По его словам, летом 2022 года цены снова пересмотрят. Он объяснил это необходимостью повышать зарплату разработчикам в связи с возростающей нагрузкой.

Ранее работу на российском рынке ограничили крупнейшие иностранные разработчики ПО — Microsoft, Oracle, Cisco, VMware, Autodesk и SAP. 

Фото на обложке: mojo cp / Shutterstock

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