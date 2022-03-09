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В России планируется ежегодное производство SSJ100 с отечественным двигателем

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В ближайшее время планируется начать ежегодное производство примерно 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем. Двигатель  ПД-8 для них сертифицируют уже через год-полтора.

В России планируется ежегодное производство SSJ100 с отечественным двигателем

Пока такие джеты выпускаются только с иностранным двигателем. Санкции зарубежных стран заставили авиапром максимально ускорить импортозамещение всех систем и агрегатов, сообщило агентство «Прайм».

Кроме того, глава Минпромторга Денис Мантуров поручил заменить двигатель иностранного производства для SSJ100 на российский ПД-8. Два года назад в России выпускалось около 23-24 самолетов на иностранном двигателе ежегодно. 

Ранее крупнейшие лизингодатели российских самолетов отказались от сотрудничества с Россией из-за санкций. Об остановке партнерских отношений 28 февраля объявила AerCap, самолеты которой находятся в лизинге у« Уральских авиалиний», «Якутии», S7 Airlines, «Аэрофлота», «Ямала», Nordwind Airlines, чартерного авиаперевозчика Azur Air.

По данным из открытых источников, парк AerCap насчитывает 1607 самолетов производства Boeing, Airbus и Embraer. 5% авиапарка компании находятся в лизинге у российских авиакомпаний.

Фото на обложке: Denis Kabelev / Shutterstock

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