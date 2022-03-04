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Российские самолеты начали задерживать за рубежом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Самолеты российских авиакомпаний начали задерживать за рубежом. Лайнер «Уральских авиалиний» в пятницу 4 марта не вылетел из аэропорта Дубая. Он должен был вывезти туристов в Россию, но был задержан для «проверки документов».

Российские самолеты начали задерживать за рубежом

Рейс «Уральских авиалиний» по возвращению российских туристов домой из Дубая должен быть вылететь в пятницу 4 марта из аэропорта Дубая, но был задержан на месте для «проверки документов». Об этом «Интерфаксу» рассказали в «Уральских авиалиниях».

Это первый случай задержания российского самолета в зарубежном аэропорте после начала военной операции на Украине и введения санкций против России из тех, которые официально подтвердила компания-перевозчик.

В четверг 4 марта telegram-каналы сообщали о том, что рейс по маршруту Москва-Ереван авиакомпании S7 Airlines не долетел до места назначения и был возвращен в Россию. Позже S7 Airlines сообщила о сокращении полетной программы, а затем и полной отмене международных рейсов.

Крупнейшие лизингодатели российских самолетов отказываются от сотрудничества с Россией из-за санкций. Об остановке партнерских отношений 28 февраля объявила AerCap, самолеты которой находятся в лизинге у« Уральских авиалиний», «Якутии», S7 Airlines, «Аэрофлота», «Ямала», Nordwind Airlines, чартерного авиаперевозчика Azur Air.

По данным из открытых источников, парк AerCap насчитывает 1607 самолетов производства Boeing, Airbus и Embraer. 5% авиапарка компании находятся в лизинге у российских авиакомпаний.

Фото на обложке: Akimov Igor / Shutterstock

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