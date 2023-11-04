«Уральские авиалинии» потеряли ряд международных маршрутов

Росавиация передала допуски «Уральских авиалиний» на ряд международных маршрутов другим авиакомпаниям. Это временная мера — для возврата допусков перевозчику нужно устранить проблемы с лизингом самолетов.

Это следует из приказа ведомства от 12 октября, на который обратили внимание «Ведомости». В документе отмечается, что «Уральские авиалинии» смогут вновь летать за рубеж после того, как подпишут трехсторонний договор с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и текущим лизингодателем.

Росавиация должна рассмотреть вопрос о возврате допусков в двухнедельный срок после подписания необходимых документов.

Отозванные у «Уральских авиалиний» допуски достались группе «Аэрофлот», «Азимуту», Red Wings и Azur Air:

«Аэрофлот» получил рейсы по направлениям: Екатеринбург – Дубай, Владивосток – Бангкок, Красноярск – Бангкок, Санкт-Петербург – Бухара, Красноярск – Алма-Ата, Красноярск – Астана.

Входящая в группу «Аэрофлот» компания «Россия» получила допуски по направлениям: Сочи – Стамбул, Иркутск – Пекин, Владивосток – Пекин.

Red Wings получила дополнительные допуски из Москвы и Екатеринбурга в Ташкент, Бухару, Наманган, Стамбул, Астану и Алма-Ату.

«Азимуту» разрешили летать в Ташкент, Наманган, Бухару, Дубай и Гянджу.

Чартерный перевозчик Azur Air получил по одному рейсу на Пхукет из Екатеринбурга и Уфы.

Росавиация отозвала только часть допусков «Уральских авиалиний» — те, которые перевозчик не использовал. Компании, получившие эти допуски, могут выполнять лишь часть доступных перелетов «в зависимости от спроса и собственных возможностей».

Источник «Ведомостей» уточнил, что допуски «Уральских авиалиний» переданы конкурентам, пока у авиакомпании не появится флот для их выполнения. По мнению специалиста, в выигрыше от ситуации останутся пассажиры: увеличение предложения со стороны компаний может позитивно сказаться на ценах перелетов.