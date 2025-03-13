«Коммерсантъ»: S7 ведет переговоры об уходе из Домодедово

По словам менеджера Внукова, попытки инициировать переговоры начались еще в 2018 году. Обсуждения активизировались около двух недель назад. Источник в Шереметьево допустил, что S7 переведет в аэропорт как минимум часть рейсов «в модном гибридном формате присутствия сразу в нескольких аэропортах одного города».

В Домодедово подчеркнули, что сотрудничают с S7 с 2002 года и надеются на «долгосрочное и взаимовыгодное продолжение партнерства». В Шереметьево, Внуково и S7 воздержались от комментариев.

Вопрос финансов. Согласно отчетности по МСФО, на S7 в первой половине 2024 года приходилось 24% выручки аэропорта Домодедово, что составляет почти 3,6 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», по итогам 2024 года аэропорт получит от авиакомпании около 8 млрд рублей выручки, что на 10% меньше по сравнению с предыдущими двумя годами. Это связано с тем, что S7 активно развивает региональный хаб в Толмачево.

Почему перевозчик уходит? Аналитики полагают, что решение о перебазировании может быть обусловлено рисками финансовой стабильности Домодедово: аэропорту необходимо погасить более 15 млрд рублей обязательств до конца 2025 года, а ликвидности может не хватить. Общий долг Домодедово на конец первого полугодия 2024 года составляет 69,8 млрд рублей, подсчитал один из источников.

Может ли S7 остаться? Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что S7 не сможет быстро сменить аэропорт базирования: перенос потребует времени и значительных вложений. По его оценкам, затраты на перенос могут составить «в лучшем случае несколько миллиардов рублей». Если Домодедово сможет рефинансировать свои долги и урегулировать отношения с перевозчиком, у него все еще есть запас времени для улучшения ситуации.

Собеседники «Коммерсанта» также связывают возможный уход S7 с судебными разбирательствами. В конце января Генпрокуратура подала иск к Домодедово после проверки порядка приватизации. По данным «Ведомостей», ведомство потребовало взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг», так как группа, по версии прокуроров, оказалась под иностранным контролем.

Всего в иске указано 32 ответчика, среди них — собственник «ДМЕ Холдинга» Дмитрий Каменщик, председатель наблюдательного совета холдинга Валерий Коган, компании «Домодедово кэтеринг», «Домодедово интегрейшн», «Домодедово Карго» и «Домодедово трейдинг».

1 февраля «Известия» со ссылкой на определение суда сообщили, что аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации. «Идет судебный процесс, оперативное управление аэропортом Домодедово фактически передано Росавиации», — пояснил источник газеты, близкий к Минтрансу.

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