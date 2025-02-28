Вывод активов и ущерб суверенитету: РБК узнал содержание дела против владельцев Домодедово

Арбитражный суд Московской области рассмотрит данные финразведки о выводе активов и «ущербе суверенитету» в аэропорту Домодедово. Об этом РБК сообщили источники, знакомые с материалами дела. По данным издания, 28 февраля суд начал рассматривать дело в закрытом режиме из-за данных об антитеррористической безопасности.

Документы финразведки, в частности, содержат данные о «схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу и предпринимаемых ответчиками мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны», рассказал источник.

По словам другого собеседника, в суде, в частности, раскрываются материалы уголовных дел, «возбужденных по фактам хищения бюджетных средств при строительстве взлетно-посадочной полосы и нарушениях законодательства о противодействии терроризму».

Закрыть процесс просила Генпрокуратура. В свою очередь, представители Домодедово, собственника «ДМЕ Холдинга» Дмитрия Каменщика и председателя наблюдательного совета холдинга Валерия Когана выступили против закрытия дела, утверждая, что в материалах «никакие сведения о государственной тайне не представлены».

Генпрокуратура подала иск к Домодедово в конце января, после проверки порядка приватизации. По данным «Ведомостей», ведомство потребовало взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг», так как группа, по версии Генпрокуратуры, оказалась под иностранным контролем.

Всего в иске указано 32 ответчика, среди них — Каменщик и Коган, компании «Домодедово кэтеринг», «Домодедово интегрейшн», «Домодедово Карго» и «Домодедово трейдинг».

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