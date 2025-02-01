Аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации — «Известия»

Газете «Известия» стало известно о решении арбитражного суда Московской области передать внешнее управление авиапортом Домодедово Росавиации по заявлению Генпрокуратуры. Новость подтвердили также два источника, сведущие в делах Минтранса.

«Идет судебный процесс, оперативное управление аэропортом Домодедово фактически передано Росавиации», — цитируют одного из спикеров «Известия», которые также ознакомились с судебными документами от 1 февраля 2025 года.

В них, в частности, суд обязывает юрлицо авиагавани обеспечить доступ ко всей финансовой, технической и прочей документации представителю Федерального агентства воздушного транспорта, чтобы он мог составить полное представление о деятельности компании.

Проверка Генпрокуратурой порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово привела к иску к 32 юридическим и физическим лицам, связанным с обеспечением функционирования авиагавани. Его зарегистрировали 28 января. В иске, в частности, говорилось, что «Домодедово оказалось под контролем резидентов иностранных государств».

По закону зарубежным инвесторам запрещено осуществлять имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства виды деятельности без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. При проверке выяснилось, что владельцы аэропорта не провели эти обязательные процедуры и не обращались в правкомиссии.

30 января суд арестовал имущество группы «Домодедово» по этому иску Генпрокуратуры и запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ, кроме инициированных Росимуществом. А позже Аркадий Ротенберг заявил об отсутствии интереса к покупке аэропорта Домодедово.