ЕС ввел новые санкции против граждан РФ, экспорта в Россию и финансовой системы Белоруссии

Евросоюз ввел новые персональные санкции против России. Они коснулись 146 членов Совета Федерации РФ и 14 бизнесменов, имена которых не раскрываются. Ограничения также введены в отношении экспорта в Россию технологий морской навигации, а также сферы криптовалют.
Сообщение о введении новых санкций в отношении России опубликовано на сайте Европейской комиссии.
Евросоюз ввел санкции против 146 членов Совета Федерации РФ, которые ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ, ДНР и ЛНР, а также 14 «известных бизнесменов». Имена попавших в санкционный список людей не называются.
Под санкции также попал экспорт в Россию технологий морской навигации и радиосвязи. Российский морской регистр судоходства будет отрезан от финансирования со стороны Евросоюза.
Действующие финансовые ограничения со стороны Евросоюза в отношении займов, ценных бумаг и кредитов расширят на операции с криптовалютами и другими цифровыми активами.
Ограничительные меры Евросоюза, введенные против России в ответ на проведение военной операции на Украине, в общей сложности введены в отношении 862 физических и 53 юридических лиц.
Под санкции Евросоюза также попал Центральный банк Белоруссии – любые операции с регулятором будут запрещены. Три белорусских банка: Банк развития республики Беларусь, Белагропромбанк и Банк Дабрабыт – отключат от международной платежной системы SWIFT.
С 12 апреля Евросоюз запретит листинг акций и предоставление услуг в отношении ценных бумаг государственных предприятий Белоруссии на европейских биржах. Банка стран Евросоюза запретят принимать от граждан Белоруссии депозиты на сумму свыше 100 тысяч евро.
Фото на обложке: ffikretow /
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