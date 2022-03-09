В России временно отменят налог на проценты по банковским вкладам

Подоходный налог с процентов по банковским вкладам в России будет временно отменен, заявил 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Есть еще изменения, которые мы предлагаем внести в законодательство. В частности, освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей», — сообщил он.

Эта норма появилась 1 января 2021 года. Предполагалось, что с части дохода по депозитам нужно заплатить налог в размере 13%. При этом не важно, размещены ли деньги в одном или нескольких банках.

«После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было уплатить в этом году. Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий, 2022 год, позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения», — объяснил премьер-министр.

По словам Мишустина, также планируется освободить от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от работодателя.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. Это, как ожидается, позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения. После этого решения некоторые банки начали предлагать повышенные проценты по вкладам. В частности, ставки по рублевым вкладам «до 20%» годовых и выше предложили Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Совкомбанк» и другие.

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