Бизнес предупредил о риске дефицита чековой ленты

Чековая лента существенно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Это обусловлено прекращением поставок сырья, падением курса рубля и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России.
Чековая лента, которую многие компании используют для отпуска товаров, серьезно выросла в цене, а ее поставщики сократили предложение, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных аптечных сетях.
Эту информацию подтвердили гендиректор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Они объясняют возникшую проблему прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций.
Запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны, сообщил Филиппов. Кроме того, она подорожала в 3,6 раза до 250 рублей за рулон. Текущих запасов в «Ригле» хватит на один квартал, за это время только аптеки в Московском регионе расходуют около 45 тыс. рулонов.
Синатов прогнозирует серьезный дефицит чековой ленты в апреле 2022 года. Уже к сегодняшнему дню стоимость чековой ленты выросла в два раза, а к апрелю она подорожает еще минимум на 20%, прогнозирует эксперт.
По его данным, Германия обеспечивала термобумагой 60-70% российский компаний. Немецкий поставщик сырья Koehler прекратил отгрузку, второй — Mitsubishi Paper Mills — урезал поставки.
Кроме того, по данным Синатова, поставки термобумаги прекратили южнокорейская Hansol Paper и финская Jujo Thermal Kauttua (JTK). Китайская Henan продолжает поставлять сырье, но сократила объемы. С учетом роста цен на транспортировку из Китая на 50-70% эти расходы тоже будут заложены в стоимость чековой бумаги, указал эксперт.
Представитель Минпромторга сообщил, при росте потребления и ограничения импортных поставок возможно увеличение объемов производства в соответствии с запросами рынка, что позволит удовлетворить внутренний спрос и избежать дефицита. Он добавил, что объем потребления чековой ленты постепенно сокращается в связи с переходом на электронные чеки. Кроме того, в правительстве обсуждают отказ от обязательной выдачи бумажных чеков и предоставления их в электронном виде.
Фото на обложке: STEKLO /
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