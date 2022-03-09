Бизнес предупредил о риске дефицита чековой ленты

Чековая лента, которую многие компании используют для отпуска товаров, серьезно выросла в цене, а ее поставщики сократили предложение, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных аптечных сетях.

Эту информацию подтвердили гендиректор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Они объясняют возникшую проблему прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций.

Запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны, сообщил Филиппов. Кроме того, она подорожала в 3,6 раза до 250 рублей за рулон. Текущих запасов в «Ригле» хватит на один квартал, за это время только аптеки в Московском регионе расходуют около 45 тыс. рулонов.

Синатов прогнозирует серьезный дефицит чековой ленты в апреле 2022 года. Уже к сегодняшнему дню стоимость чековой ленты выросла в два раза, а к апрелю она подорожает еще минимум на 20%, прогнозирует эксперт.

По его данным, Германия обеспечивала термобумагой 60-70% российский компаний. Немецкий поставщик сырья Koehler прекратил отгрузку, второй — Mitsubishi Paper Mills — урезал поставки.