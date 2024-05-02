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Выручка МСБ выросла на 15%, в сервисных центрах закончились комплектующие для устройств Apple: главное 2 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и MacBook, российский флаг станет обязательным для автомобильных номерных знаков и другие события 2 мая.

Выручка МСБ выросла на 15%, в сервисных центрах закончились комплектующие для устройств Apple: главное 2 мая

Финансы

  • Среднемесячная зарплата россиян до вычета НДФЛ превысит 100 тыс. рублей к 2027 году, спрогнозировали в Минэкономразвития.

Бизнес

  • Генпрокуратура России проверила информацию о массовых задержках посылок на таможни и потребовала устранить сбои в совместной работе «Почты России» и ФТС.
  • Средняя выручка малого и среднего бизнеса в России выросла на 15%, а количество продаж — на 5%. Растущие сегменты — бьюти-индустрия, внутренний туризм и общепит, сообщают РИА Новости со ссылкой на «Эвотор».
  • ООО «Контрада Капитал» приобрело 51% в сервисе онлайн-страхования «Пампаду».

Сервисы и технологии

  • В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и MacBook. Компания прекратила поставлять детали с февраля 2024 года.
  • Роскомнадзор рекомендовал хостинг-провайдерам ограничить сбор информации с российских сайтов иностранными ботами, в том числе компаний Google, OpenAI и Apple. 

Транспорт

  • Российский флаг станет обязательным для автомобильных номерных знаков. Тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся, пишет «Ъ».

Фото на обложке: Michal_Kulesza / Freerange

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