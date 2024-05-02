Выручка МСБ выросла на 15%, в сервисных центрах закончились комплектующие для устройств Apple: главное 2 мая

Карина Пардаева
В сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и MacBook, российский флаг станет обязательным для автомобильных номерных знаков и другие события 2 мая.
Выручка МСБ выросла на 15%, в сервисных центрах закончились комплектующие для устройств Apple: главное 2 маяАвтор: Карина Пардаева
Финансы
- Среднемесячная зарплата россиян до вычета НДФЛ превысит 100 тыс. рублей к 2027 году, спрогнозировали в Минэкономразвития.
Бизнес
- Генпрокуратура России проверила информацию о массовых задержках посылок на таможни и потребовала устранить сбои в совместной работе «Почты России» и ФТС.
- Средняя выручка малого и среднего бизнеса в России выросла на 15%, а количество продаж — на 5%. Растущие сегменты — бьюти-индустрия, внутренний туризм и общепит, сообщают РИА Новости со ссылкой на «Эвотор».
- ООО «Контрада Капитал» приобрело 51% в сервисе онлайн-страхования «Пампаду».
Сервисы и технологии
- В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и MacBook. Компания прекратила поставлять детали с февраля 2024 года.
- Роскомнадзор рекомендовал хостинг-провайдерам ограничить сбор информации с российских сайтов иностранными ботами, в том числе компаний Google, OpenAI и Apple.
Транспорт
- Российский флаг станет обязательным для автомобильных номерных знаков. Тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся, пишет «Ъ».
Фото на обложке: Michal_Kulesza / Freerange
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