В сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и MacBook, российский флаг станет обязательным для автомобильных номерных знаков и другие события 2 мая.

Выручка МСБ выросла на 15%, в сервисных центрах закончились комплектующие для устройств Apple: главное 2 мая