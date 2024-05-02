Блогер Елена Блиновская намерена признать себя банкротом. Ее кредиторами указаны ФНС и банк ВТБ. Автор «Марафона желаний» находится под арестом по уголовному делу о неуплате налогов на 918 млн рублей, недавно ей предъявили обвинение в окончательной редакции.

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Сообщение об этом опубликовано на Федресурсе.

По данным из сообщения ресурса, кредиторами ИП Блиновской Елена Олеговны являются Федеральная налоговая служба России и банк ВТБ.

В апреле 2023 года в отношении Блиновской возбудили уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. По данным следствия, Блиновская не уплатила 918 млн рублей налогов в период с 2019 по 2021 год.

Позже суд арестовал арестовал около 100 млн рублей, принадлежащих Блиновской, а также 21 объект недвижимости. Кроме того, суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов и коллекционные золотые монеты.

В марте 2024 года Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции. Ранее блогеру продлили арест до 26 июля 2024 года.

Фото на обложке: Serhii Yevdokymov / Shutterstock