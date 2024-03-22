Автору «Марафона желаний» Елене Блиновской предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции. Уголовное дело в отношении блогера и ее супруга содержит 30 томов, рассказала агентству ТАСС адвокат Блиновской Наталья Сальникова.

Блиновская является фигуранткой уголовного дела с весны 2023 года. Ей вменяется уклонение от уплаты налогов. А в начале 2024 года блогера перевели из-под домашнего ареста в СИЗО из-за нарушений избранной меры пресечения.

Тогда же в Замоскворецкий суд Москвы поступили материалы в рамках еще одного уголовного дела.

По словам адвоката Сальниковой, Блиновской предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции. После допроса в понедельник супруга Блиновской им объявят о завершении следственных действий.

«В связи с расширенным обвинением Елена заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов», — сообщила адвокат и добавила, что дело Блиновских содержит около 30 томов.

Кроме того, следователи будут просить суд продлить Блиновской избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок ареста истекает 26 апреля.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из страны. Следствие считает, что она не уплатила налоги на сумму более 918 млн рублей с 2019 по 2021 годы. Правоохранители считают, что блогер прибегла к схеме дробления бизнеса. Также обвинение предъявили ее супругу Алексею за пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Летом прошлого года Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов и коллекционные золотые монеты Блиновской. Также арестовали порядка 100 млн рублей и 21 объект недвижимости. Блиновская успела выплатить около 55 млн рублей налоговой задолженности.

Ранее на этой неделе Госдума одобрила увеличение финансовых порогов при квалификации экономических преступлений.

Фото на обложке: Соцсети Елены Блиновской