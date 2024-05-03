Caviar представил золотой электровелосипед, МСБ не спешит использовать российские IT-продукты: главное 3 мая

Карина Пардаева
Российские IT-решения в сегменте малого и среднего бизнеса занимают менее 20%, Caviar представил электровелосипед Herzog за $44 тыс., «Авто.ру» показал модели-близнецы и упростил их поиск и другие события 3 мая.
Caviar представил золотой электровелосипед, МСБ не спешит использовать российские IT-продукты: главное 3 маяАвтор: Карина Пардаева
Финансы
- Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по иску Транскапиталбанка к немецким банкам Commerzbank и J.P. Morgan и их российским структурам на на €12,3 млн.
Технологии и сервисы
- Минцифры и ЦБ до конца 2024 года на базе «Госуслуг» протестируют платформу коммерческих согласий (ПКС). С ее помощью россияне смогут без допсведений о себе получать услуги от разных банков, МФО, страховых, брокеров, возможно, магазинов, медучреждений и т. д.
- Российские IT-решения в сегменте малого и среднего бизнеса занимают менее 20%. В первую очередь миграции на российские IT-продукты препятствуют нехватка финансирования и дефицит специалистов, пишет Forbes.
Транспорт
- Российский дизайнерский бренд Caviar представил электровелосипед Herzog за $44 тыс. Часть его деталей изготовлена из 18-каратного золота.
- «Авто.ру» показал модели-близнецы и упростил их поиск. Расширенная подборка позволит найти желаемую модель авто по меньшей цене.
Фото на обложке: ISO Republic / Freerange
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