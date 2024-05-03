Российские IT-решения в сегменте малого и среднего бизнеса занимают менее 20%, Caviar представил электровелосипед Herzog за $44 тыс., «Авто.ру» показал модели-близнецы и упростил их поиск и другие события 3 мая.

Caviar представил золотой электровелосипед, МСБ не спешит использовать российские IT-продукты: главное 3 мая