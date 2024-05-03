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Минцифры предложило ввести штрафы до 2 млн рублей за незаконную продажу сим-карт иностранцам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Минцифры предложило ввести штрафы до 2 млн рублей за нарушение требований по продаже сим-карт иностранцам. Поправки в КоАП опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Минцифры предложило ввести штрафы до 2 млн рублей за незаконную продажу сим-карт иностранцам

Предлагается внести изменения в ч. 6 ст. 13.29.

«Нарушение оператором связи <...> требований <...> влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей», — следует из текста законопроекта.

Штрафы для должностных лиц установлены в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Оформлять протоколы по этим нарушениям будут сотрудники Роскомнадзора.

Предложенные поправки в КоАП дополняют изменения закона «О связи» и о биометрии, которые были опубликованы Минцифры 27 апреля. Тогда из ведомства поступило предложение ограничить мигрантов в регистрации сим-карт.

Из инициативы ведомства следует, что иностранный гражданин в РФ получит право регистрировать на себя не более 10 мобильных номеров. Также иностранцев и лиц без гражданства обяжут покупать сим-карты только по биометрии в официальных салонах связи или точках продаж.

Фото на обложке: Unsplash

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