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В Минцифры разъяснили, как будет устроена покупка сим-карт иностранцами

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минцифры подготовило законопроект, согласно которому лица без российского гражданства смогут покупать сим-карты только по биометрии, а действующие договоры на оказание услуг связи должны быть переоформлены в соответствии с новыми требованиями.

В Минцифры разъяснили, как будет устроена покупка сим-карт иностранцами

О том, что министерство готовит ужесточение контроля по продаже сим-карт гражданам других государств, глава ведомства Максут Шадаев объявил ранее на этой неделе.

« < > все, что произошло, очевидно, требует ужесточения законодательства», — сказал министр, подразумевая теракт в московском Crocus City Hall, в совершении которого подозреваются граждане Таджикистана.

Теперь Минцифры разъяснило, что изменится для иностранцев в случае принятия законопроекта.

Условия покупки сим-карт иностранцами в России:

  • Регистрация в Единой биометрической системе;
  • приобретение карты только в салонах связи и официальных точках продаже без возможности заключить договор онлайн;
  • указание в договоре кода идентификации устройства (IMEI), для которого приобретается сим-карта. Операторы будут отключать сим при использовании в другом устройстве;
  • возможность зарегистрировать не более 10 номеров на человека.

Договоры с учетом новых требований нужно переоформить до 1 марта 2025 года. Операторы отдельно уведомят своих иностранных клиентов о необходимости внести изменения.

Инициатива Минцифры предусматривает корректировки и для россиян. Граждане РФ смогут через «Госуслуги» отслеживать всю информацию о номерах, зарегистрированных на их паспорта. На платформе можно будет отключить номера, которые не используются.

Кроме того, при оформлении нового номера оператор должен будет отправлять смс и уведомлять клиента через личный кабинет.

Новые требования начнут действовать в день подписания законопроекта. Нарушения предусматривают административную ответственность.

Фото на обложке: Aleksandr Ryzhov / Shutterstock

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