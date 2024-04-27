В Минцифры разъяснили, как будет устроена покупка сим-карт иностранцами

Минцифры подготовило законопроект, согласно которому лица без российского гражданства смогут покупать сим-карты только по биометрии, а действующие договоры на оказание услуг связи должны быть переоформлены в соответствии с новыми требованиями.
О том, что министерство готовит ужесточение контроля по продаже сим-карт гражданам других государств, глава ведомства Максут Шадаев объявил ранее на этой неделе.
« < > все, что произошло, очевидно, требует ужесточения законодательства», — сказал министр, подразумевая теракт в московском Crocus City Hall, в совершении которого подозреваются граждане Таджикистана.
Теперь Минцифры разъяснило, что изменится для иностранцев в случае принятия законопроекта.
Условия покупки сим-карт иностранцами в России:
- Регистрация в Единой биометрической системе;
- приобретение карты только в салонах связи и официальных точках продаже без возможности заключить договор онлайн;
- указание в договоре кода идентификации устройства (IMEI), для которого приобретается сим-карта. Операторы будут отключать сим при использовании в другом устройстве;
- возможность зарегистрировать не более 10 номеров на человека.
Договоры с учетом новых требований нужно переоформить до 1 марта 2025 года. Операторы отдельно уведомят своих иностранных клиентов о необходимости внести изменения.
Инициатива Минцифры предусматривает корректировки и для россиян. Граждане РФ смогут через «Госуслуги» отслеживать всю информацию о номерах, зарегистрированных на их паспорта. На платформе можно будет отключить номера, которые не используются.
Кроме того, при оформлении нового номера оператор должен будет отправлять смс и уведомлять клиента через личный кабинет.
Новые требования начнут действовать в день подписания законопроекта. Нарушения предусматривают административную ответственность.
Фото на обложке: Aleksandr Ryzhov /
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