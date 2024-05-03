Аркадий Волож может вернуться к управлению нидерландской Yandex N.V.

Основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож снова может быть приобщен к управлению пакетом «суперголосующих» акций нидерландского холдинга Yandex N.V., следует из отчета компании. Ранее миллиардер был вынужден отказаться от этого права из-за санкций, которые ЕС и Швейцария ввели в его отношении в 2022 году.

Аркадий Волож и члены его семьи выступают бенефициарами 30 786 700 акций Yandex N.V. класса «В». На каждую акцию приходится по 10 голосов. На каждую акцию класса «А» приходится только один голос.

На 15 февраля этого года акции класса «В» представляют 45,1% голосов и 8,53% экономического интереса Yandex N.V. Пакет вместе с бумагами директоров, работников и ранних акционеров, которые приобрели акции еще до IPO в Нью-Йорке в 2011 году, позволяет контролировать около 51% голосов Yandex N.V.

В 2019 году Аркадий Волож учредил LASTAR Trust под управление этими «суперголосующими» акциями.

Доверительным управляющим LASTAR Trust и держателем акций класса «В» и опционов на 32 656 акций Yandex N.V. класса «А», которыми также владеет Волож и его семья, в отчете за 2023 год указана компания Highvern Cayman Limited.

Волож попал в санкционный список Евросоюза 3 июня 2022 года в рамках шестого пакета санкций из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства РФ.

После этого основатель «Яндекса» принял решение уйти с поста главы группы и руководящих должностей в международных «дочках», а также покинул совет директоров.

В декабре стало известно, что Аркадий Волож пытается через суд добиться снятия санкций Евросоюза. Адвокат Уильям Джули заявил, что у Воложа больше нет юридического контроля над «Яндексом».

5 февраля нидерландская Yandex N. V. сообщила о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

В марте Европейский союз принял решение исключить Воложа из санкционного списка, ограничения в отношении предпринимателя признали неоправданными с юридической точки зрения.

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