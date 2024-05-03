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Apple объявила о крупнейшем в истории США обратном выкупе акций

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Apple объявила о крупнейшем в истории США обратном выкупе акций (buyback) на сумму $110 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple объявила о крупнейшем в истории США обратном выкупе акций

Предыдущий рекорд компании случился в 2018 году, когда она объявила о выкупе на $100 млрд.

Компания сделала объявление на фоне отчета за второй квартал 2024 финансового года, который завершился 30 марта. Акции Apple выросли на 7,9% после закрытия торгов в четверг.

  • Apple Inc. во втором финансовом квартале сократила чистую прибыль и выручку. Выручка компании составила $90,8 млрд против $94,8 млрд годом ранее. Чистая прибыль в минувшем квартале снизилась до $23,6 млрд с $24,2 млрд годом ранее. При этом показатель в расчете на акцию увеличился до $1,53 c $1,52 годом ранее.
  • Квартальная выручка корпорации от продаж iPhone снизилась на 10,5%, составив $45,96 млрд. Доход от продажи компьютеров Mac вырос на 3,9%, до $7,45 млрд, выручка от реализации iPad достигла $5,56 млрд, показатель снизился на 16,7% год к году.
  • Сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) выросла на 14% — до $23,87 млрд. Доход от реализации носимых устройств и аксессуаров уменьшился на 9,6%, составив $7,91 млрд.
  • Продажи Apple в Китае (включая Гонконг и Тайвань) во втором финансовом квартале сократились до $16,4 млрд с $17,8 млрд годом ранее. Выручка в Северной и Южной Америке уменьшилась до $37,3 млрд (против $37,8 млрд), в Европе — выросла до $24,1 млрд с $23,95 млрд, в Японии — опустилась до $6,3 млрд с $7,2 млрд.

Bloomberg отмечает, что отсутствие новых инновационных устройств оказало влияние на замедление продаж Apple, однако компания может исправить ситуацию — 7 мая 2024 года состоится презентация, на которой, как ожидается, покажут новые iPad.

Фото на обложке: Unsplash

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