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Минфин США пригрозил Raiffeisen санкциями из-за сделок в РФ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Министерство финансов США направило австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International (RBI) предупреждение от имени замглавы ведомства Уолли Адейемо о закрытии доступа к финансовой системе страны, сообщает Reuters. Причиной потенциальных ограничений стали продолжающиеся сделки банка с Россией.

Минфин США пригрозил Raiffeisen санкциями из-за сделок в РФ

Как сообщил источник агентства, в письме Адейемо выражает обеспокоенность расширением работы RBI в РФ. Критике подвергается и намерение провести сделку со Strabag на $1,5 млрд.

Получив письмо американского Минфина, RBI от сделки отказался, пишет агентство. Но по словам собеседника Reuters, в американском финансовом ведомстве все еще сохраняются опасения, связанные с российским бизнесом Raiffeisen.

«RBI продолжит работу по деконсолидации своей российской дочерней компании», — прокомментировал представитель банка Reuters.

Как писал в начале месяца Bloomberg, RBI решил не покупать доли в австрийской строительной компании Strabag, поскольку организацию уличили в связях с Олегом Дерипаской.

Также СМИ ранее сообщали, что группа получала предупреждение и от австрийских властей в связи с потенциальной покупкой активов в Strabag.

Представители Дерипаски заявляли, что предприниматель уже давно никак не связан со Strabag.

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RBI впервые заявил о планах свернуть бизнес в России еще в 2022 году. Однако по новым правилам, которые российское руководство ввело после начала кризиса, для продажи активов потребуется одобрение правительственной комиссии.

Фото на обложке: Robson90 / Shutterstock

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