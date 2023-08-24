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Австрийская Uniqa объявила о намерении продать 75% «Райффайзен Лайф»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Австрийская Uniqa намерена продать 75% «Райффайзен Лайф» российскому страховщику «Ренессанс Жизнь», пишет Forbes со ссылкой на финотчетность компании за первое полугодие.

Австрийская Uniqa объявила о намерении продать 75% «Райффайзен Лайф»

В сделке также участвует «Райффайзенбанк», организация владеет остальными 25% страховщика.

Как пояснил член правления Uniqa по работе с клиентами и международными рынками Вольфганг Киндл, продажа — последний логический шаг в этой «сложной с юридической точки зрения ситуации».

«Это значит, что мы уходим из России», — резюмировал он.

По словам представителя компании, российский бизнес обеспечивает меньше 1% выручки всей группы.

Сделку еще должны одобрить российские регуляторы, стороны условились не раскрывать ее сумму.

Raiffeisen Bank International (RBI) объявила весной о намерении продать российский бизнес. Также рассматривался вариант с выводом «Райффайзенбанка» из периметра группы.

Позднее, в мае, RBI сообщила о приостановке действий счетов банков-корреспондентов из РФ кроме российской «дочки».

Источники Reuters рассказали, что в RBI не исключают передачу российского подразделения собственным акционерам.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock

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