Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Генпрокуратура потребовала от «Почты России» и ФТС устранить сбои в доставке международных посылок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Генпрокуратура РФ проверила данные о массовых задержках посылок на таможни и потребовала устранить сбои в совместной работе «Почты России» и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Генпрокуратура потребовала от «Почты России» и ФТС устранить сбои в доставке международных посылок

По данным надзорного ведомства, сбой затронул свыше 3 тыс. посылок. Прокуратура потребовала от «Почты России» и ФТС «обеспечить надлежащее взаимодействие».

На лицевом счете почтового оператора в ФТС оказалось недостаточно средств для их выпуска. Деньги на счет переведут 2 мая, отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что перевод посылок, ожидающих уплаты таможенной пошлины из-за «отсутствия должного планирования со стороны АО «Почта России», в категорию «возврат» не попадет.

Задержки в оформлении посылок наблюдаются с 30 апреля. По заявлению ФТС, это связано с недостатком средств на лицевом счете «Почты России» для оплаты таможенных платежей. В службе заверили, что доля таких посылок не превышает 0,2%.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  2. 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  3. 3 Российский флаг на автомобильных номерах станет обязательным
  4. 4 Более половины предпринимателей назвали финансовое положение своего бизнеса удовлетворительным
  5. 5 Роскомнадзор рекомендовал сократить сбор информации для зарубежных ботов

ВОЗМОЖНОСТИ

02 мая 2024

Стартап-тур 2024 (Липецк)

05 мая 2024

Конкурс для самозанятых Москвы «Ты можешь!»

09 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Челябинск

10 мая 2024

eXit 2024

13 мая 2024

Старт-ИИ-2

Все ВОЗМОЖНОСТИ