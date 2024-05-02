Генпрокуратура потребовала от «Почты России» и ФТС устранить сбои в доставке международных посылок

Генпрокуратура РФ проверила данные о массовых задержках посылок на таможни и потребовала устранить сбои в совместной работе «Почты России» и Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным надзорного ведомства, сбой затронул свыше 3 тыс. посылок. Прокуратура потребовала от «Почты России» и ФТС «обеспечить надлежащее взаимодействие».

На лицевом счете почтового оператора в ФТС оказалось недостаточно средств для их выпуска. Деньги на счет переведут 2 мая, отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что перевод посылок, ожидающих уплаты таможенной пошлины из-за «отсутствия должного планирования со стороны АО «Почта России», в категорию «возврат» не попадет.

Задержки в оформлении посылок наблюдаются с 30 апреля. По заявлению ФТС, это связано с недостатком средств на лицевом счете «Почты России» для оплаты таможенных платежей. В службе заверили, что доля таких посылок не превышает 0,2%.

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