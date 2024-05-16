Порядок продаж SIM-карт россиянам ужесточат, прожиточный минимум увеличат в 2025 году: главное 16 мая

Карина Пардаева
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в 2025 году, в РФ планируют ужесточить порядок продажи SIM-карт россиянам, бывшие топ-менеджеры «Связного» создадут нового ритейлера «Связь.ON» и другие новости 16 мая.
Порядок продаж SIM-карт россиянам ужесточат, прожиточный минимум увеличат в 2025 году: главное 16 маяАвтор: Карина Пардаева
Мир
- Разработчик генеративного искусственного интеллекта Anthropic нанял сооснователя Instagram* Майка Кригера на должность директора по продуктам. Он будет курировать все дальнейшие разработки компании.
Россия
- Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в 2025 году почти на 15% — до 17,7 тыс. рублей.
- В России планируют ужесточить порядок продажи SIM-карт гражданам РФ. Среди вариантов — ограничение точек продаж салонами операторов связи, МФЦ и «Почты России», обязательная биометрия и цифровая подпись.
Бизнес
- Бывшие топ-менеджеры «Связного» создадут нового ритейлера «Связь.ON» через Промсвязьбанк. За год планируется открыть в регионах РФ сотни точек продаж электроники, услуг связи, банков и страховых компаний.
Транспорт
- «Камаз» отзывает 23,4 тыс. автомобилей. Причина — отсутствие устройства вызова экстренных оперативных служб, пишет «Прайм».
*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Фото на обложке: Unsplash
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