Google добавит в Android ИИ-функции для защиты от кражи

Google добавит в Android ИИ-функции для защиты от кражи. Theft Detection Lock распознает подозрительные движения смартфона в фоновом режиме. Новые опции безопасности включены во вторую бета-версию операционной системы Android 15.

В Andoid 15 появятся новые функции защиты смартфона от кражи. Об этом Google сообщила в своем блоге.

Инструмент Theft Detection Lock анализирует движения смартфона в фоновом режиме. В случае выхватывания его из рук или кражи устройство блокируется.

Remote Lock позволяет заблокировать смартфон используя только номер телефона. В аналогичной функции Google Find My Device потребуется пароль от аккаунта. Функция Offline Device Lock блокирует дисплей смартфона при отключении его от интернета.

Все новые функции включены во вторую бета-версию Android 15.

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