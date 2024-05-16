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Google добавит в Android ИИ-функции для защиты от кражи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google добавит в Android ИИ-функции для защиты от кражи. Theft Detection Lock распознает подозрительные движения смартфона в фоновом режиме. Новые опции безопасности включены во вторую бета-версию операционной системы Android 15.

Google добавит в Android ИИ-функции для защиты от кражи

В Andoid 15 появятся новые функции защиты смартфона от кражи. Об этом Google сообщила в своем блоге.

Инструмент Theft Detection Lock анализирует движения смартфона в фоновом режиме. В случае выхватывания его из рук или кражи устройство блокируется. 

Remote Lock позволяет заблокировать смартфон используя только номер телефона. В аналогичной функции Google Find My Device потребуется пароль от аккаунта. Функция Offline Device Lock блокирует дисплей смартфона при отключении его от интернета. 

Все новые функции включены во вторую бета-версию Android 15.

Фото на обложке: Mamun sheikh K / Shutterstock

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