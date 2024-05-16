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«Ростелеком» выведет на биржу свой облачный сервис «РТК-ЦОД»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Ростелеком» выведет на биржу свой облачный сервис «РТК-ЦОД». Компания уже прорабатывает параметры размещения акций и сроков проведения IPO. Эксперты предполагают, что доля акций в свободном обращении составит до 10%.

«Ростелеком» выведет на биржу свой облачный сервис «РТК-ЦОД»

«Ростелеком» планирует провести IPO на Мосбирже своего облачного сервиса «РТК-ЦОД». Об этом рассказал финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин, его слова приводит «Интерфакс».

На данный момент «Ростелеком» прорабатывает параметры будущего размещения и его сроков. По словам CEO европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко, доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 10%.

«Решение “Ростелекома” довольно логичное: облачные услуги и ЦОДы  — это отдельный бизнес, в связи с чем его нужно вывести в отдельную структуру. Более того, IT компании сейчас на пике популярности, особенно те, которые сейчас выходят на биржу», — рассказала Хандошко.

Ранее на биржу вышли IT-компании «Астра» и «Диасофт», их free-float составил 5% и 8% соответственно.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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