«Ростелеком» выведет на биржу свой облачный сервис «РТК-ЦОД». Компания уже прорабатывает параметры размещения акций и сроков проведения IPO. Эксперты предполагают, что доля акций в свободном обращении составит до 10%.
«Ростелеком» планирует провести IPO на Мосбирже своего облачного сервиса «РТК-ЦОД». Об этом рассказал финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин, его слова приводит «Интерфакс».
На данный момент «Ростелеком» прорабатывает параметры будущего размещения и его сроков. По словам CEO европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко, доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 10%.
«Решение “Ростелекома” довольно логичное: облачные услуги и ЦОДы — это отдельный бизнес, в связи с чем его нужно вывести в отдельную структуру. Более того, IT компании сейчас на пике популярности, особенно те, которые сейчас выходят на биржу», — рассказала Хандошко.
Ранее на биржу вышли IT-компании «Астра» и «Диасофт», их free-float составил 5% и 8% соответственно.
Фото на обложке: hodim /
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