«Диасофт» провел IPO по верхней границе ценового диапазона в 4,5 тыс. рублей за акцию

Разработчик программного обеспечения для российского финансового сектора «Диасофт» провел IPO по верхней границе ценового диапазона — стоимость одной акции составила 4,5 тыс. рублей, говорится в сообщении компании.

По итогам IPO рыночная капитализация компании достигла 47,25 млрд рублей. В ходе первичного публичного предложений акций компания привлекла более 100 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал.

Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей, учитывая стабилизационный пакет.

Всего в размещение было включено 800 тыс. акций — это составляет 8% акционерного капитала. Из них 500 тыс. штук — бумаги из допэмиссии, еще 300 тыс. предоставили действующие акционеры «Диасофта».

Привлеченные в ходе IPO средства компания направит на реализацию стратегии роста, при этом планируется обеспечить «более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы».

Также «Диасофт» рассчитывает благодаря сделке повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать программу мотивации сотрудников компании.

Торги акциями компании на Московской бирже начнутся 13 февраля 2024 года примерно в 16:00 по московскому времени под тикером DIAS.

Первое в 2024 году IPO 6 февраля провел оператор каршеринга «Делимобиль». Компания смогла привлечь 4,2 млрд рублей. Был зафиксирован повышенный интерес к бумагам компании со стороны институциональных инвесторов. При этом накануне стало известно, что акции каршеринг-сервиса растеряли весь рост после успешного размещения.

Фото на обложке: Unsplash