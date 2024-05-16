Юрист назвала маловероятной возможность закрепить в налоговом кодексе четкие критерии дробления бизнеса

«Закрепление четких критериев дробления бизнеса, на мой взгляд, маловероятно, но если такое и обсуждается, то, безусловно, это сильно ограничит возможности налогового органа, поскольку схемы меняются, и они не идентичны у разных налогоплательщиков и в разных сферах экономики», — отмечает Егорова.

Она пояснила, что инициатива расширит возможности налогоплательщиков, которые «смогут в обход этим нормам создавать новые, более сложные и изощренные схемы дробления бизнеса».

В «Опоре России» же видят другие сложности. В письме ФНС, на которое ссылается РБК, бизнес-объединение указало, что реализация налоговой амнистии за дробление бизнеса осложняется отсутствием четких критериев дробления и мотивации для компаний по обелению впоследствии.

По теме: Бизнес поддержал анонсированный Путиным рост налогов при переходе на ОСН и отказ от проверок компаний

Егорова считает, что главным критерием дробления бизнеса может быть только один: намеренное уменьшение налогоплательщиков в своей налоговой обязанности. «То есть когда установлен факт, что налогоплательщик понимает, что он "слетает" с упрощенного режима налогообложения, и создает искусственно такую структуру бизнеса, которая позволит ему этот режим сохранить», — отмечает эксперт.

При этом Егорова видит сложность в том, чтобы заставить налогоплательщика признаться в успешном применении еще не выявленной схемы оптимизации налогообложения.

«Сейчас в Налоговом кодексе есть норма, при которой, если налогоплательщик заявит о своей недоимке самостоятельно, то к нему не применят штрафы (но саму недоимку придется уплатить). Бизнес на "упрощенке" платит минимальный налог, в то время как по основному режиму налогообложения платится 20% налог на прибыль, 20% — НДС. И недоимка по дроблению бизнеса колоссальная, может достигать 40% и более», — отмечает эксперт.

При этом представитель «Интерцессии» отметила, что нельзя говорить о полном отсутствии правового регулирования вопроса по дроблению бизнеса: «Есть статья 54.1 в Налоговом кодексе, которая была введена в 2017 году. Пункт 1 говорит, что не допускается уменьшение налогопотельщиком налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни».

Проблема дробления бизнеса является одним из важнейших и сложнейших вопросов в сфере налогового администрирования, сообщила ранее «Опора России». C 2018 по 2023 год общая сумма налоговых доначислений в делах по дроблению составила 56 млрд рублей, судами было рассмотрено 643 таких дела.

Фото на обложке: Unsplash