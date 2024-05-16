Доля вакантных торговых площадок в российских ТЦ не превышает 8%

Доля свободных площадок в российских торговых центрах составляет лишь 5-8%, сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По мнению представителя ведомства, такой результат можно назвать успехом.
«Доля вакантных площадей в торговых центрах сейчас в среднем 5-8%. Это успех, друзья», — заявил Кузнецов на выставке и конференции Mallpic Sochi, его цитирует ТАСС.
Как следует из данных NF Group, по состоянию на начало 2024 года в ТЦ столицы доля вакантных площадей составляла 8,4%, в Петербурге — 7,1%.
Как сообщал в феврале вице-президент Совета торговых центров Павел Люлин, доля российских fashion-компаний в торговых центрах в среднем выросла на 20 процентных пунктов после массового ухода западных брендов.
Например, площадки Victoria's Secret и Zara Home в крупном столичном ТРЦ «Метрополис» заинтересовали отечественную сеть «Слепая курица».
Фото на обложке: Karkas /
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