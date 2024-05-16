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«Тинькофф» допустил возвращение к выплате дивидендов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» допустил возвращение к выплате дивидендов. Новая дивидендная политика может быть похожей на «доковидную», когда акционерам компании регулярно выплачивались дивиденды. Новую стратегию компания намерена раскрыть до конца 2024 года.

«Тинькофф» допустил возвращение к выплате дивидендов

«Тинькофф» может вернуться к выплате дивидендов, решение об этом планируют принять до конца 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя правления банка «Тинькофф» Станислава Близнюка. 

По словам Близнюка, компания намерена раскрыть новую стратегию и обновленную дивидендную политику до конца 2024 года. Он добавил, что политика может быть похожей на ту, которой банк придерживался в «доковидные» времена — акционерам регулярно выплачивались дивиденды.

«Тинькофф» решил не выплачивать акционерам дивиденды в марте 2021 года, последняя выплата дивидендов была за четвертый квартал 2020 года.

Фото на обложке: Roman Arbuzov / Shutterstock

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