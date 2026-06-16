77% россиян покупают локальные бренды: часто товары местных производителей выбирает молодёжь — для самовыражения

77% россиян хотя бы иногда покупают товары российских брендов, сообщает образовательная платформа Fashion Factory School. Особенной популярностью локальные марки пользуются у молодёжи — к ним обращаются 84% опрошенных. Для многих покупателей локальные бренды стали не только альтернативой зарубежным, но и способом подчеркнуть свою индивидуальность.

Доступная цена — главное преимущество локальных брендов для россиян

Согласно исследованию Fashion Factory School, интерес к локальным маркам во многом связан с рациональными причинами:

62% назвали одним из главных плюсов доступные цены,

53% отметили качество продукции,

40% обратили внимание на натуральные материалы и локальное производство.

Кроме того, локальными брендами пользуются и для того, чтобы показать свою индивидуальность, вкус и стиль — так ответили 42% опрошенных.

Более половины опрошенных — 58% — готовы переплатить за товары локальных брендов.

Россияне чаще всего выбирают локальную одежду и косметику

Наиболее заметно влияние локальных брендов проявляется в категориях, связанных с внешним видом и образом жизни — одежде, обуви, косметике, предметах интерьера и дизайна. В подобных сегментах российские марки конкурируют не только стоимостью продукции, но и собственной эстетикой, которая позволяет покупателям создавать более индивидуальные образы.

Несмотря на высокий интерес к локальным брендам, многим потребителям по-прежнему сложно находить местные компании. Например, 56% жителей крупных городов сталкиваются с трудностями с поиском марок, которые производят в их регионе.

Одновременно 69% пользователей хотя бы иногда специально ищут информацию о локальных производителях в интернете. Основными источниками поиска остаются универсальные онлайн-площадки (37%), а также поисковые системы (31%).

Зумеры узнают о брендах через контент и рекомендации

Молодые покупатели чаще узнают о локальных брендах через соцсети, блогеров и рекомендации сервисов. Более 80% респондентов, которые интересуются модными трендами, сообщили, что следят за российскими дизайнерами, изучают новые коллекции и обращают внимание на новинки локальных брендов.

Исследование показывает, что знакомство с брендом всё чаще начинается не с поиска конкретного товара, а с визуального контента — готовых образов, подборок и рекомендаций, которые пользователь встречает в своей информационной ленте.

Локальная мода выходит за пределы Москвы и Санкт-Петербурга

Хотя Москва и Санкт-Петербург сохраняют статус главных центров модной индустрии страны, локальные бренды всё активнее развиваются и в других регионах.

Среди городов, которые пользователи всё чаще называют важными центрами локальной моды и дизайна, оказались: