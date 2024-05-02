Почти половина российских PR-агентств используют ИИ для генерации сюжетов и креативов — опрос

Российские PR-агентства активно осваивают технологии искусственного интеллекта для создания изображений и видео, показало исследование Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа (АКМР) и агентства Mediacom.Expert. Почти половина опрошенных (48%) прибегают к различным ИИ-сервисам для генерации сюжетов, сценариев, описаний и рекламных креативов.

Как показал опрос, чаще всего AI используют при работе над различными рекламными сюжетами, сценариями и креативами (48%). Картинки с помощью промптов создают 37% респондентов. Популярным оказалось и создание фото- и видеоконтента по текстовым описаниям (31%). Еще по 25% заявили, что применяют ИИ для улучшения фото и перевода или преобразования речи для озвучки.

При этом на постоянной основе нейросети используют только 15% представителей PR-индустрии. 76% пользуются ИИ-сервисами периодически.

Какие ИИ-инструменты используют владельцы PR-агентств и специалисты по маркетингу

ChatGPT оказался самым популярным, его используют 31% опрошенных; «Шедеврум» с нейросетью от «Яндекса» YandexART применяют 25% респондентов; Descript назвали 19% опрошенных; «Балабоба» от «Яндекса» — 16%; Midjourney используют 15% респондентов.

Половина участников опроса (50%) полагают, что нейросети будут набирать популярность и в будущем их применение станет повсеместным.

Чуть меньше, 35% считают, что спрос на ИИ-сервисы для создания видеоконтента продолжит расти, однако такие инструменты не войдут в повседневный обиход. Еще 11% полагают, что популярность останется прежней, 3% уверены, что популярность нейросетей пойдет на спад. И только 1% респондентов заявили, что такими ИИ-инструментами пользоваться вовсе перестанут.

Самые актуальные тренды в видеопродакшине и соцмедиа

Формат TikTok-видео больше трети (35%) респондентов считают самым актуальным;

видео с использованием ИИ указали 33% опрошенных;

краткометражные рекламные фильмы назвали 32%;

стримы с распаковкой и розыгрышами — 28%;

необычные и неожиданные концовки видео — 26%;

видео на основе интернет-мемов указали 25%;

различные инфокрафики — 25%.

Более трети (38%) уверены, что видеоконтент становится все более востребованным, поскольку видео — самый удобный и простой способ передачи информации.

Также треть опрошенных (32%) считают, что рынок видео находится на пике своего развития. Почти четверть (23%) уверены, что рынок переполнен авторами видеоконтента и больше создателей не станет в ближайшее время. И только 5% наблюдают спад рынка, еще 2% убеждены, что он находится в кризисе.

Исследование проводилось с помощью сервиса Anketolog.ru, в опросе участвовали 500 человек, использующих видео в своей работе.

Фото на обложке: Ole.CNX / Shutterstock