В России выписали первый штраф за кражу идеи для видео — СМИ

В России выписали первый штраф за воровство идеи для видео, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной штрафа стала кража замысла для рилса на тему ипотеки. Сумма компенсации — 300 тыс. рублей.
Как пишет канал, эксперт в области недвижимости из Московской области разместила видеоролик на тему «Что делать после погашения ипотеки».
Видео быстро набрало популярность, попав в рекомендации. Ролик набрал 11 млн просмотров в соцсетях. Уже после публикации точно такое же видео разместил другой специалист в сфере недвижимости.
Автор оригинального видеоматериала обратилась в суд с иском на 500 тыс. рублей. По данным Mash, требование было удовлетворено, но не в полном объеме. Суд оценил нанесенный ущерб в 300 тыс. рублей.
У ответчика — раскрученная страница в запрещенной соцсети, на него подписаны 70 тыс. человек.
Фото на обложке: Stock Studio 4477 /
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