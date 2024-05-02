В России выписали первый штраф за кражу идеи для видео — СМИ

В России выписали первый штраф за воровство идеи для видео, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной штрафа стала кража замысла для рилса на тему ипотеки. Сумма компенсации — 300 тыс. рублей.

Как пишет канал, эксперт в области недвижимости из Московской области разместила видеоролик на тему «Что делать после погашения ипотеки».

Видео быстро набрало популярность, попав в рекомендации. Ролик набрал 11 млн просмотров в соцсетях. Уже после публикации точно такое же видео разместил другой специалист в сфере недвижимости.

Автор оригинального видеоматериала обратилась в суд с иском на 500 тыс. рублей. По данным Mash, требование было удовлетворено, но не в полном объеме. Суд оценил нанесенный ущерб в 300 тыс. рублей.

У ответчика — раскрученная страница в запрещенной соцсети, на него подписаны 70 тыс. человек.

Фото на обложке: Stock Studio 4477 / Shutterstock