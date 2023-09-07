20 направлений интернет-маркетинга, которые стоит использовать осенью 2023

Этой осенью предлагаем вам вспомнить маркетинговые инструменты и попробовать «переманить» клиентов в ваш проект. Дмитрий Трепольский, директор по развитию PRonline, рассказывает о том, чего хочет аудитория и почему ей важна инклюзивность, и делится 20 инструментами, которые помогут вывести взаимодействие с аудиторией на новый уровень.

Содержание:

Многоканальный маркетинг в социальных сетях

С уходом части зарубежных платформ с рынка российские предприниматели заострили особое внимание на «ВКонтакте». Например, в этом году в сети присутствует 79,5 млн российской аудитории, которая ежемесячно заходит в соцсеть — это на 9,6% больше, чем в прошлом году. Но если вы хотите расширить степень своего влияния и увеличить узнаваемость вашего бренда, то вам нужно поддерживать множество других каналов на других площадках.

Одним из примеров может стать Telegram и его новая функция. Недавно появившиеся сторис позволяют напомнить о себе уже существующим клиентам и привлечь новых пользователей которые потенциально могут стать потребителями в ваших услуг или товаров.

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В целом вы должны быть готовы к использованию любой новой платформы которая может появиться на рынке. Дело в том, что поколение Z и следующее поколение будут особенно склонны к тому, чтобы пробовать новое. И вам нельзя уступать, если вы хотите сохранить и приумножить свои позиции.

Партнерский маркетинг

Продвижение своих товаров или услуг через посредников или партнеров сегодня очень востребовано и эффективно. Благодаря этому инструменту предприниматели могут «дотянуться» до новых аудиторий и получить новых клиентов с помощью ресурсов партнеров.

Грубо говоря, это ваш дополнительный источник дохода с соцсетей, блога и других каналов коммуникации.

Искусственный интеллект

Сегодня маркетологи могут использовать ИИ для создания иллюстраций для статей в блогах и целевых страниц вместо использования скучных стоковых фотографий, генерации продающих текстов, обработки и анализа данных и выполнения множества других операционных задач.

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Например, ChatGPT может создавать различные фрагменты письменного контента от шуток до написания сценариев для короткометражных фильмов — его функционал может с легкостью улучшить вашу стратегию цифрового маркетинга.

В любом случае, в условиях настолько быстрых изменений в инфополе вам не помешает помощник, который сможет быстро подготовить публикацию в социальные сети, рассылку или ответ на отзыв клиента.

Маркетинг влияния

Если раньше достаточно было дать рекламу в аккаунте блогера с большим количеством подписчиков, то сейчас этот процесс изменился. Пользователи социальных сетей хорошо осведомлены о маркетинге влияния и больше не доверяют всему, что видят в своих лентах.

Поэтому бизнесу стоит внимательнее относиться к выбору лидеров мнений и тщательнее подготавливать рекламную кампанию, не делая ее слишком навязчивой и очевидной.

Иначе в погоне за быстрым результатом вы можете не только не достичь нужного эффекта, но и получить негативную реакцию.

А вот для достижения измеримых финансовых результатов за короткий промежуток времени отлично подойдет performance-маркетинг. В нем нет абстрактных метрик, а особую эффективность инструмент приносит в период кризиса.

С его помощью можно:

измерить эффективности используемых каналов,

оценить CPA и ROI,

внедрить элементы SEO,

SMM,

email-маркетинга.

Для запуска кампании в performance-маркетинге привлекаются все доступные инструменты и площадки. Они действуют как единый организм, позволяя быстро достигать результатов.

Весь процесс можно контролировать и изменять в режиме реального времени, что приносит дополнительную выгоду на пути к успеху.

Персонализированный маркетинг

Сегодня недостаточно показать свой товар или услугу широкой аудитории и ждать результатов. Вам нужно обратиться к проблемам потенциальных клиентов и предложить решения этих трудностей.

Проведите небольшое исследование вашей аудитории и подумайте о сложностях, с которыми они могут столкнуться.

А теперь решите, как ваш продукт или услуга могут повлиять на положительный исход — это преимущество и стоит предлагать.

Кстати, такие персонализированные сообщения можно отправлять, используя стратегию email маркетинга — по электронной почте. Этот способ общения по-прежнему популярен в 2023 году, и вы можете использовать электронный маркетинг для создания воронки.

И обязательно правильно сегментируйте пользователей, прежде чем запускать кампанию.

Инклюзивный маркетинг

С ростом осознанности все большее внимание со стороны пользователей уделяется инклюзивному маркетингу. Давно прошли те времена, когда бренды не заботились об индивидуальности в своих маркетинговых сообщениях.

Например, убедитесь, что ваш сайт адаптирован для людей с плохим зрением. А если у вас есть физический магазин, сделайте пространство удобным для людей с ограниченными возможностями, матерей с детьми.

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Это не только сделает вас более доступным брендом для новой части аудитории, но и предоставит общественный резонанс.

SEO

Алгоритмы искусственного интеллекта в поисковых системах становятся умнее. Уже сейчас они могут четко видеть, была ли целевая страница или статья создана реальным человеком, который искренне хочет помочь читателю, или это была работа оптимизатора, который просто перефразировал другой контент.

Поэтому, если вы все еще набиваете ключевые слова и используете другие тактики черного SEO, пора пересмотреть эту стратегию. А еще убедитесь, что ваш текст настолько увлекательный, что пользователи захотят прочитать больше.

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Работайте на качество, а не на количество.

Качество сервиса

Компании все больше переходят в цифровой мир, как и их клиенты, а качество обслуживания становится важнейшей частью бизнес-стратегии. Сегодня найти отзывы и мнения можно практически обо всем за считанные секунды, поэтому самое время минимизировать репутационные риски. Ведь любая ошибка или грубый ответ может привести к тому, что клиенты быстро начнут избегать ваших продуктов и искать альтернативы.

Стратегия цифрового маркетинга должна быть направлена ​​на то, чтобы предоставить клиентам наилучшие впечатления. Ваша веб-страница должна быть простой в использовании и быстрой.

не скрывайте важную информацию от пользователей,

работайте над четкой структурой сайта,

используйте чат-ботов или другие решения, чтобы упростить контакт с клиентами.

Работа с отзывами

Из предыдущей тенденции вытекает и следующая — работа с отзывами. Успешные компании сегодня не могут позволить себе пустить обратную связь на самотек. В идеале будет нанять специалиста, который будет отслеживать реакции на ваш бренд, продукты и услуги среди аудитории, оперативно отрабатывать возражения и контролировать медиапространство.

Важно помнить, что спорить с клиентом крайне нежелательно, поскольку любое негативное мнение о вас может вырасти в большую проблему. В случае конфликтов резонно извиниться и предложить скидку или бонус, который может сгладить отрицательное впечатления и показать компанию как заботливого и внимательного продавца.

Геймификация

Геймификация сегодня активно завоевывает цифровой рынок. Скучные и простые сервисы, хоть и сохраняют востребованность у целевой аудитории, значительно проигрывают по популярности геймифицированным платформам.

Как это решить?

Добавьте интерактивные функции на ваш сайт. Это могут быть ежемесячные акции, викторины, опросы, тесты, онлайн-калькуляторы и многое другое.

Но не переусердствуйте: ваша площадка должна сохранить достойный вид, удобный для использования.

Видеомаркетинг

Видео уже давно являются популярным типом контента и в 2023 году эта тенденция сохраняется. Они повышают вовлеченность, а клиенты их любят. С помощью видео можно продвигать новые и старые продукты, и оно имеет один из самых высоких коэффициентов конверсии.

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Видео можно встраивать в почтовые рассылки, делать их более персонализированными. Они позволят вам ускорить обмен информацией и избежать переизбытка текста.

К тому же, видеоролики о продуктах могут передать больше информации, чем текст или изображения, ведь они дают покупателям лучшее представление о важных характеристиках.

Разговорный маркетинг

Разговорная коммерция — еще один тренд этого года. Она подразумевает:

обмен сообщениями для продвижения продуктов,

общение с аудиторией,

предложения поддержки на каждом этапе воронки продаж в более непринужденной манере.

Если раньше в чатах поддержки или в рамках обзвонов клиентов важно было держаться крайне официально, то сегодня эта тактика приближается к званию антитренда.

Чем органичнее выглядит взаимодействие, тем больше результатов оно принесет. Современные покупатели все больше тяготеют к естественному опыту, который соответствует их временным рамкам.

Разговорный маркетинг дает компаниям возможность построить более прочные отношения с потребителями, постепенно приближая их к конверсии.

Естественный тон голоса может помочь потенциальному клиенту почувствовать себя расслабленным и более склонным к взаимодействию.

Тренд на юмор

Веселый контент даже в рамках продаж — это верная стратегия для многих компаний.

Реклама сегодня не обязана быть серьезной, а люди все больше тянутся к простоте и доступности.

Многие используют социальные сети, чтобы снять стресс, просматривая забавный контент, поэтому вы можете использовать даже мем-стратегию, как это делает сервис Aviasales. В его соцсетях вы едва ли найдете что-то очень серьезное. Наоборот, специалисты стараются шутить над проблемами, органически распространяя свой контент среди аудитории.

Вот он, секрет популярности и узнаваемости.

Гиперлокальный маркетинг

Адаптация своих маркетинговых сообщений на местном уровне очень эффективна. Сегодня, когда у каждого есть смартфон, потенциальные покупатели могут получать маркетинговые сообщения, если находятся недалеко от вашего магазина.

Используйте геозону для доставки персонализированных сообщений очень небольшому кругу людей, которые с большей вероятностью совершат покупку. Это снижает расходы на маркетинг и повышает эффективность ваших усилий.

Интерактивные вебинары

Многие компании сегодня проводят тематические онлайн-семинары, которые позволяют аудитории участвовать и взаимодействовать со спикером в режиме реального времени.

Они могут включать:

ответы на вопросы,

проведение опросов,

интервью с экспертами и другие виды взаимодействия.

Такой вид контента — отличная возможность стать ближе к аудитории, донести до них суть и ценности продукта и привлечь к покупке ваших товаров в обмен на пользу.

Таргетированная реклама

Таргет работает. Российские площадки активно занимаются развитием своих рекламных возможностей. С помощью таргетированной рекламы можно не только продвинуть ваш аккаунт и сообщество, а отдельный продукт, выделив его преимущества, предложив полезный бонус на покупку и заполучив в итоге нового клиента.

Маркетинг голосового поиска

С помощью голосовых команд и умных устройств пользователи могут попросить интеллектуальную колонку найти товары в интернете или даже оформить их доставку.

Голосовые команды — потенциальная золотая жила для маркетинговой прибыли.

Как минимум предоставление потенциальным клиентам возможности использовать свой голос для шопинга упрощает поиск вещей и их покупку. Например, в маркетплейсе Wildberries уже давно используется эта функция, и она популярна.

Тренд на подкасты

Ведение подкаста может быть неочевидным трендом для бренда, но он довольно эффективен. Сегодня все больше слушателей переходит на подкасты, погружаясь в них во время поездки на работу, вечерней прогулки или занятий спортом.

Бизнес может использовать эту тенденцию не только в качестве площадки для размещения рекламы, но и создать собственный канал.

Например, компания, производящая химические жидкости для автомобилей, может вести экспертный подкаст для автолюбителей, а в бьюти-сфере к использованию доступно безграничное количество тем.

Это позволит вам не только расширить сферу влияния, но и стать источником полезной информации, положительно повлияв на свой имидж, узнаваемость и репутацию.

Этика в маркетинге

И последним важным направлением является этичность вашей маркетинговой стратегии. Люди стали более чувствительными, а ваши потенциальные и существующие клиенты теперь гораздо больше озабочены этикой и моралью, чем прежде.

Что делать? Быть честными в своем общении.

А еще все больше и больше компаний используют свои каналы социальных сетей и другие маркетинговые материалы для продвижения благотворительности и других некоммерческих проектов.

Это может быть еще одним плюсом к вашему рейтингу.

Цифровой маркетинг сегодня стремительно развивается и компаниям, которые хотят оставаться на волне успеха, нужно успевать за новыми веяниями. Учтите эти советы при разработке следующей стратегии и будьте внимательны к изменениям в инфополе.

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