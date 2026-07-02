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В Роспатент поступила заявка на регистрацию «Пухососа» — товарный знак используют для косметики и продуктов

Заявление пока проходит первый этап рассмотрения
02 июля 2026, 16:48
Время прочтения 2 минуты
Пухосос
Тренды
Автор:
Никита Стаценко

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Пухосос», сообщает ТАСС. Документ пока находится на начальном этапе рассмотрения. В ведомстве при этом подчеркивают, что в интернете уже распространяется информация о якобы уже состоявшейся регистрации бренда — она не соответствует действительности.

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«Пухососа» хотят зарегистрировать в трёх категориях

По данным Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака «Пухосос» поступила 10 июня. Зарегистрировать название хотят в трёх классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ):

  • класс 03 — косметика и средства по уходу;
  • класс 30 — пищевые и кондитерские товары;
  • класс 35 — торговля и реклама.

Заявка проходит первичную стадию рассмотрения — формальную экспертизу.

Заявка на регистрацию патента товарного знака "Пухосос"
Официальный канал Роспатента

Роспатент призвал не верить фейкам

Представители ведомства напомнили: сама по себе подача заявления не гарантирует регистрацию бренда. Тем временем в интернете активно распространяется информация о том товарный знак «Пухосос» уже зарегистрировали.

В Роспатенте заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Контекст

В июне 2026 года в социальных сетях разошлись кадры с необычными городскими роботами, якобы собирающими тополиный пух на улицах Москвы. За эффектной визуализацией стояло контент-агентство Out Digital, интегрировавшее 3D-модели в видео с городских улиц.

Пользователи сочли, что устройства действительно существуют: число запросов «пухосос» в «Яндекс Вордстат» уже приближается к 800 тысячам.

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