На Авито Недвижимости появился отдельный раздел для кладовок — искать, покупать и арендовать помещения станет проще

Авито Недвижимость первой среди крупных российских платформ запустила отдельный раздел для покупки, продажи, аренды и сдачи кладовок. Ранее такие объявления публиковались в разделах машино-мест, гаражей и складов.

Среди россиян растёт спрос на покупку и аренду кладовок — число запросов на Яндекс Вордстат превышает 160 тыс.

Кладовки получили собственный раздел в категории «Коммерческая недвижимость». При его разработке Авито Недвижимость консультировалась с компанией «Мегасклад».

В компании объяснили, что новый раздел появился из-за растущего спроса на кладовые как среди частных пользователей, так и среди предпринимателей. Согласно данным Яндекс Вордстат, число запросов о покупке и аренде кладовок превышает 160 тысяч. Подобные объекты используют для хранения сезонных вещей, освобождения пространства в квартире, а также в качестве небольших складов для торговли на маркетплейсах и дистанционной коммерции.

Олег Изотов, управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Недвижимости, сообщил, что спрос на кладовые помещения растёт по мере изменения отношения россиян к использованию жилого пространства.

«Дополнительно спрос поддерживает развитие электронной коммерции: формат кладовых удобен для небольших предпринимателей и самозанятых, которым нужны компактные и доступные по цене пространства для хранения товаров», — прокомментировал Олег Изотов, управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Недвижимости.

Сейчас объём рынка кладовых помещений оценивается в 25–35 млрд рублей. Среднегодовой рост в Москве и Санкт-Петербурге составляет 15–25%, а в регионах сохраняется высокий органический спрос.

Продавцы смогут указать характеристики кладовок

При публикации объявления владельцы смогут указать характеристики помещения, а покупатели — найти по ним подходящую кладовку. В карточке объекта можно выбрать:

тип здания,

местоположение,

этаж,

площадь,

ширину,

длину,

высоту потолков.

Также доступны параметры, связанные с режимом доступа в здание, возможностью подъезда автомобиля, наличием охраны, отопления, освещения и электрических розеток. Кроме того, пользователи смогут подтвердить право собственности на помещение и получить соответствующую отметку в объявлении.

Для пользователей, которые ищут кладовые помещения, Авито Недвижимость подготовила специализированные фильтры. Теперь можно сразу выбрать формат объекта — кладовку, контейнер, бокс или ячейку хранения.